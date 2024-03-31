Mansur Yavaş: Bu seçimin kaybedeni Turgut Altınok’tur

Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını AKP adayı Turgut Altınok’a 25 puan fark atarak kazanan Mansur Yavaş balkon konuşması yaptı.

2019 seçimleri sonrasındaki sözlerini tekrarlayan Yavaş “Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz. Bizim karşımızda düşman yok. Hepimiz bu vatanın, bu kentin onurlu birer ferdeyiz. Siyasi görüş siyasi görüşlerimiz farklı olabilir. Dünyaya bakışımız farklı olabilir. Ama artık seçim bitti” dedi.

6 milyon Ankaralıya kimseyi ayırmadan hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyen Yavaş “Nasıl selde, yangında, depremde, ülkemizin bütün dertli anlarında en önde ve hep birlikte yardımına koştuysak şu andan itibaren de aynısını yapacağız” diye konuştu.

Yavaş şöyle devam etti:

Bir demokrasi yarışı verilmiş Ankara'nın helal oylarıyla tüm Türkiye'de Mansur Yavaş belediyeciliği tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni rakibimiz için çalışan hemşerilerimizle değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz. Onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimi kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Atınok'tur. Hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar, Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler, kaybetmeye devam edecekler. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Ankara'da seçimi beton kaybetti, yeşil kazandı. Ankara'da seçimi şatafat ve haksız servet kaybetti, emek ve alın teri kazandı. Ankara'da seçimi rantçılar kaybetti, sosyal belediyecilik kazandı. Ankara'da seçimi imar baronları kaybetti, 6 milyon Ankaralı kazandı. O milyarlarca lirayı halkın sağlığına, beslenmesine, ısınmasına, eğitimine harcayanlar kazandı. Yatırım yapmaya devam edeceğiz.

(HA)