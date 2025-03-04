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DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Mart 2025 01:45
 ~ Son Güncelleme: 4 Mart 2025 10:33
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BİR YILDA ÜÇÜNCÜ SALDIRI

Mannheim'de arabalı saldırı: 2 ölü, 11 yaralı

Almanya'nın Mannheim kentinde, çok sayıda insan, kullanıcısının kasıtlı olarak kalabalığın üzerine sürdüğü bir SUV'un altında ezildi. İki kişi öldü. Çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı. Polis saldırganın akıl sağlığı sorunları olan bir Almanya yurttaşı erkek olduğunu bildirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mannheim'de arabalı saldırı: 2 ölü, 11 yaralı
Mannheim'de saldırının gerçekleştiği olay yeri.

Polis yetkililerine göre, Mannheim kent merkezindeki yaya bölgesi Paradeplatz'da kullandığı SUV'u yayaların üzerine kasıtlı olarak süren 40 yaşında Almanya yurttaşı bir kişi 83 yaşında bir kadın ve 54 yaşında bir erkeği ezdikten sonra kendisini ağzına soktuğu bir tabancayla vurdu. Ancak hayati tehlike altında değil. Olaydan sonra bir süre sorgulanamayan şüphelinin daha sonra tutuklandığı haber verildi. 

Pazartesi akşam saatlerine kadar olayda bir kısmı ağır 11 kişinin yaralandığı belirlendi. Alman Basın Ajansı'nın (dpa) verdiği bilgiye göre şoför halen hastanede. Polis saldırganın başka bir suç ortağı olduğunu düşünmüyor.

Ölümcül araç saldırısının muhtemel nedeninin saldırganın akıl hastalığı olduğuna ilişkin kanıtlar bulunduğunu söyleyen kıdemli savcı Romeo Schüssler soruştumanın bu yönde derinleştirildiğini söyledi. 

Görgü tanıklarının beyanlarına göre, saldırgan Friedrichsring çevre yolundan ana alışveriş caddesi Planken'e arabasını sürdükten sonra meydanının ortasındaki yolda yürüyen birkaç kişiye çarparak ezdi. Olay sırasında Planken ve su kulesi çevresinde onlarca yiyecek ve oyuncak tezgahının yer aldığı bir karnaval pazarı vardı. 

Mannheim polis şefi Ulrike Schäfer, sürücünün kasten birkaç kişiye çarptığını söyledi. Savcılık da süücüyü çifte cinayetle suçluyor.

Ölümcül saldırılar dizisi

Almanya'da polis Magdeburg ve Münih'teki arabalı saldırılar da dahil son zamanlardaki bir dizi ölümcül saldırının ardından yüksek alarma geçmişti.

13 Şubat'ta, Almanya'da genel seçimler öncesinde, güneydeki Münih kentinde arabasını bir sendika etkinliğinin üzerine süren saldırgan iki yaşında bir kız çocuğunu ve annesini öldürmüştü. 

Almanya'da yine bir araç saldırısı: Yaralılar var
Almanya'da yine bir araç saldırısı: Yaralılar var
13 Şubat 2025

Aralıkta doğudaki Magdeburg kentinde  bir Noel pazarını hedef alan arabalı saldırıda, altı kişi öldürüldü ve yüzlerce kişiyi yaralandı.

Almanya: Noel pazarına dalan araç en az 2 kişiyi öldürdü, 50 kişiyi yaraladı
MAGDEBURG'DA BİR NEFRET SALDIRISI
Almanya: Noel pazarına dalan araç en az 2 kişiyi öldürdü, 50 kişiyi yaraladı
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Mayıs 2024'te Mannheim'da, İslam karşıtı bir mitingde bıçaklı saldırıya uğrayan bir polis öldürülmüş ve beş kişi yaralanmıştı. 

Seçimler öncesinde gerçekleşen ölümcül saldırılar dizisi, güvenlik ve göçü merkez sağ CDU/CSU'nun kazandığı geçen ayki genel seçimlerin başlıca temaları arasına sokmuştu. 

(AEK) 

Haber Yeri
Mannheim
almanya arabalı saldırı
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