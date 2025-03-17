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KADIN
Yayın Tarihi: 17 Mart 2025 09:18
 ~ Son Güncelleme: 17 Mart 2025 09:28
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Manken Aktivist Melisa Aydınalp’ten erkek şiddeti protestosu

“Aile Yılı Değil, Mücadele Yılı – Şubat’ta 16 Kadın Öldürüldü” yazılı döviz taşıyan Aydınalp, "Bir kez daha vurguluyoruz: Kadınların ölümünün tek sorumlusu erkek şiddetidir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Manken Aktivist Melisa Aydınalp’ten erkek şiddeti protestosu

Manken ve aktivist Melisa Aydınalp, 15 Mart Cumartesi günü Karaköy’de erkek şiddetine dikkat çekmek amacıyla bir eylem yaptı.

“Aile Yılı Değil, Mücadele Yılı – Şubat’ta 16 Kadın Öldürüldü” yazılı döviz taşıyan Aydınalp, eylemin amacını şu sözlerle açıkladı:

"Kadın haklarının evrensel olduğu bir düzende getirilen kısıtlamaları kabul etmiyoruz. Kadın haklarının yaygınlaşması gereken bir dönemde, bu yılın 'Aile Yılı' ilan edilmesini ve kadınların sosyal hayattaki ve iş hayatındaki yerlerini yok etmeye çalışan sistemi kınıyoruz. Sadece şubat ayında ülkemizde 16 kadın öldürüldü, 31 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Bugün gerçekleştirdiğimiz eylem, yalnızca Türkiye’de değil, İran’da da kadınların patriyarka tarafından yok sayılmasına karşı bir duruş niteliğindedir. Kadınların varlığı ne sosyal hayattan ne de dünya üzerinden silinebilir. Kadın ölümleri bizi susturmayacak! Bir kez daha vurguluyoruz: Kadınların ölümünün tek sorumlusu erkek şiddetidir.”

Erkek şiddeti Şubat 2025
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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şiddeti istanbul sözleşmesi
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