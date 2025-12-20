ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:46 20 Aralık 2025 12:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.12.2025 13:15 20 Aralık 2025 13:15
Okuma Okuma:  1 dakika

Manken Aktivist Melisa Aydınalp erkek şiddetini protesto etti

Aydınalp, "İsteğimizi buradan tekrar yineliyoruz. Kadınları değil katilleri yargılayın" dedi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Manken Aktivist Melisa Aydınalp erkek şiddetini protesto etti

Manken ve aktivist Melisa Aydınalp,  erkek şiddetine dikkat çekmek için İstanbul Bakırköy’de eylem yaptı.

Dün (19 Aralık Cuma) yapılan protestoda, erkek şiddetine dair veriler kamuoyuyla paylaştı ve yargı süreçlerini eleştirdi.

"Fail erkek hasta değil, ataerkinin sağlıklı oğludur"

Açıklama şöyle:

“Kadınların %41’i evli oldukları erkekler tarafından öldürüldü. Ülkemizde verilere göre sadece bir ayda bu kadar çok kadın ölümü yaşanıyorken, fail erkekler ise akıl hastalığı veya sinir hastalığı gibi rahatsızlıklar öne sürülerek aklanmaya çalışılıyor.

Fail erkek hasta değil, ataerkinin sağlıklı oğludur. Mahkeme salonlarında ise toplumdan farksız olarak kadınlar ahlak ve “uslu” kadın olup olmamaya göre yargılanıyor. Toplum failden değil kurbandan hesap soruyor. Erkek şiddeti zihinsel rahatsızlıklarla açıklanmaktan çok ona bu şiddet gösterme cesaretinin kim tarafından verildiği irdelenmeli ve sorgulanmalıdır.

İsteğimizi buradan tekrar yineliyoruz. Kadınları değil katilleri yargılayın. Kadın cinayetleri birer kader veya münferit olay değil ataerkinin ülke üzerinde kurduğu hakimiyet sonucudur. Şüpheli kadın ölümleri derhal aydınlatılmalı ve kamuoyuna şeffaflıkla açıklanmalıdır.”

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi.

Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

(EMK)

İstanbul
LGBTİ+ aktivistler kadın istanbul sözleşmesi
