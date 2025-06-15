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Yayın Tarihi: 15 Haziran 2025 10:59
 ~ Son Güncelleme: 15 Haziran 2025 19:09
2 dk Okuma

Manken aktivist Melisa Aydınalp adli kontrol şartıyla serbest

“Teşhircilik” suçlamasıyla gözaltına alınan aktivist: "Güvenlik Şube’de, hakkımda gözaltı kararı olmadan evimden alındığım ortaya çıktı."

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Görseli Büyüt
Manken aktivist Melisa Aydınalp adli kontrol şartıyla serbest

Manken ve aktivist Melisa Aydınalp, dün (14 Haziran) sabah saatlerinde İstanbul’daki evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Aydınalp, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amirliği’ne götürüldü ve geceyi burada geçirdi.

Hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 225. maddesi kapsamında “teşhircilik” suçlamasıyla soruşturma yürütülen Aydınalp, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Aydınalp hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakolda imza verme şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Aydınalp, daha önce benzer bir eylem nedeniyle yine “teşhircilik” suçlamasıyla yargılanmış, davayı kazanarak beraat etmiş ve devletten tazminat almıştı. 

“Gözaltı kararı olmadan evime geldiler”

bianet'e konuşan Aydınalp, gözaltı sürecine ilişkin yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Önce neden evime gelip beni gözaltına almak istediklerini öğrenmeye çalıştım; ama kimse bana bir açıklama yapmadı. Sonra avukatımı aradım. Polis, avukatıma gözaltı kararının son yaptığım eylemle ilgili olduğunu söylemiş. İktidarın ‘normal doğum’ politikalarını eleştiren bir eylemdi bu. Sonrasında araca bindik, o esnada telefonuma el konuldu. Gözaltı kararını tekrar görmek istedim; ama göstermediler.

“Güvenlik Şube’ye vardığımızda hakkımda herhangi bir gözaltı kararı olmadığı ortaya çıktı. Yani evime geldiklerinde ellerinde bir karar yokmuş. Avukatım da ‘Karar yoksa gidebilir miyiz?’ diyerek duruma tepki gösterdi. Polis gülerek ‘Siz biraz bekleyin, gözaltı kararınız birazdan çıkacak’ dedi. Bir müddet sonra kararı getirdi ve ‘Bakın az önce yoktu ama artık var. Şimdi resmen gözaltındasınız,’ dedi ve kapıyı üzerimize kilitledi.”

Aydınalp, cuma günü (13 Haziran) hükümetin "normal doğum" politikalarını eleştiren performatif bir eyleme imza atmış ve "Normal olan normal doğum değil, katliamsız kadın hayatı," demişti.

Aktivistin avukatı ise "Daha önce basına yansıyan videoları ile ilgili beraat ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlarımız var. Bugüne dek aldığı hiçbir ceza yok; ama müvekkilim sürekli gözaltına alınıyor. Açık tek dosyası şu anki soruşturma dosyası," dedi.

Hayasızca hareketler

Madde 225- (1) Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Melisa Aydınalp teşhircilik TCK 225 Normal Doğum adli kontrol şartı
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından...

bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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