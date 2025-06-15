Manken aktivist Melisa Aydınalp adli kontrol şartıyla serbest

Manken ve aktivist Melisa Aydınalp, dün (14 Haziran) sabah saatlerinde İstanbul’daki evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Aydınalp, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amirliği’ne götürüldü ve geceyi burada geçirdi.

Hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 225. maddesi kapsamında “teşhircilik” suçlamasıyla soruşturma yürütülen Aydınalp, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Aydınalp hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakolda imza verme şartıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Aydınalp, daha önce benzer bir eylem nedeniyle yine “teşhircilik” suçlamasıyla yargılanmış, davayı kazanarak beraat etmiş ve devletten tazminat almıştı.

“Gözaltı kararı olmadan evime geldiler”

bianet'e konuşan Aydınalp, gözaltı sürecine ilişkin yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Önce neden evime gelip beni gözaltına almak istediklerini öğrenmeye çalıştım; ama kimse bana bir açıklama yapmadı. Sonra avukatımı aradım. Polis, avukatıma gözaltı kararının son yaptığım eylemle ilgili olduğunu söylemiş. İktidarın ‘normal doğum’ politikalarını eleştiren bir eylemdi bu. Sonrasında araca bindik, o esnada telefonuma el konuldu. Gözaltı kararını tekrar görmek istedim; ama göstermediler.

“Güvenlik Şube’ye vardığımızda hakkımda herhangi bir gözaltı kararı olmadığı ortaya çıktı. Yani evime geldiklerinde ellerinde bir karar yokmuş. Avukatım da ‘Karar yoksa gidebilir miyiz?’ diyerek duruma tepki gösterdi. Polis gülerek ‘Siz biraz bekleyin, gözaltı kararınız birazdan çıkacak’ dedi. Bir müddet sonra kararı getirdi ve ‘Bakın az önce yoktu ama artık var. Şimdi resmen gözaltındasınız,’ dedi ve kapıyı üzerimize kilitledi.”

normal doğum" politikalarını eleştiren performatif bir eyleme imza atmış ve "Normal olan normal doğum değil, katliamsız kadın hayatı," demişti. 🔴 Manken aktivist Melisa Aydınalp gözaltına alındı



👉 İktidarın kadınlara yönelik politikalarını eleştirdiği eylemleriyle tanınan Aydınalp, "teşhircilik" ile suçlanıyor.



🗞️ Tuğçe Yılmaz'ın haberihttps://t.co/FoPz5y18A6 pic.twitter.com/k5ORN9LS2v — bianet (@bianet_org) June 15, 2025 Aydınalp, cuma günü (13 Haziran) hükümetin "" politikalarını eleştiren performatif bir eyleme imza atmış ve "Normal olan normal doğum değil, katliamsız kadın hayatı," demişti.

Aktivistin avukatı ise "Daha önce basına yansıyan videoları ile ilgili beraat ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlarımız var. Bugüne dek aldığı hiçbir ceza yok; ama müvekkilim sürekli gözaltına alınıyor. Açık tek dosyası şu anki soruşturma dosyası," dedi.

Hayasızca hareketler Madde 225- (1) Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(TY)