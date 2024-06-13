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Yayın Tarihi: 13 Haziran 2024 14:19
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2024 14:19
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Manisa’nın Kula ilçesinde orman yangını

Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Manisa’nın Kula ilçesinde orman yangını
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Manisa'nın Kula ilçesinde bugün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ilçeye bağlı Esenyazı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bölgede etkili olan rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Öte yandan İzmir'in Bergama ilçesinde tarım alanında çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. (TY)

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