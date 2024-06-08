Manisa’daki yangında 50 hektarlık alan zarar gördü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangın, 50 hektarlık otluk ve makilik alana zarar verdi, olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

İlçenin Çepnidere Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bir alandaki makilik ve otluk alanda, dün yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, arazözler ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile Turgutlu Belediyesine bağlı araçlar sevk edildi.

Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ve Güneş Enerji Santrali'ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti.

50 hektarlık otluk ve makilik alanın zarar gördüğü yangın yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü.

(AS)