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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Haziran 2024 11:01
 ~ Son Güncelleme: 8 Haziran 2024 11:01
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Manisa’daki yangında 50 hektarlık alan zarar gördü

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Manisa’daki yangında 50 hektarlık alan zarar gördü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangın, 50 hektarlık otluk ve makilik alana zarar verdi, olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

İlçenin Çepnidere Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bir alandaki makilik ve otluk alanda, dün yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 uçak, arazözler ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile Turgutlu Belediyesine bağlı araçlar sevk edildi.

Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ve Güneş Enerji Santrali'ne ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti.

50 hektarlık otluk ve makilik alanın zarar gördüğü yangın yerleşim yerine ulaşmadan söndürüldü.

(AS)

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