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YT: Yayın Tarihi: 25.09.2026 11:31 25 Eylül 2026 11:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.09.2026 11:39 25 Eylül 2026 11:39
Okuma Okuma:  1 dakika

Manisa’daki okul saldırısında dördü çocuk 10 kişi adliyeye sevk edildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir meslek lisesinin yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi. Yaralanan üç öğrencinin tedavisi sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Manisa’daki okul saldırısında dördü çocuk 10 kişi adliyeye sevk edildi
Fotoğraf: ANKA
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında 22 Eylül’de 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilenler arasında, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 15 yaşındaki çocuk ile üç çocuk daha bulunuyor.

Çocuğun annesi, babası, anneannesi, dedesi ve bazı yakınlarının da aralarında olduğu 10 kişi, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürüldü.

Adliye önündeki cadde bariyerlerle araç trafiğine kapatılırken bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Turgutlu’da lise yakınında silahlı saldırı: 3 öğrenci yoğun bakımda
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22 Eylül 2026

Üç öğrencinin tedavisi sürüyor

22 Eylül’de okul yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı.

Yaralanan öğrencilerden sekizi hastaneden taburcu edildi. Üç öğrencinin tedavisi ise devam ediyor.

Olayın ardından 15 yaşındaki çocukla birlikte toplam 10 kişi gözaltına alınmıştı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Okul Saldırıları turgutlu Manisa
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