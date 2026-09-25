Manisa’daki okul saldırısında dördü çocuk 10 kişi adliyeye sevk edildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında 22 Eylül’de 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilenler arasında, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 15 yaşındaki çocuk ile üç çocuk daha bulunuyor.

Çocuğun annesi, babası, anneannesi, dedesi ve bazı yakınlarının da aralarında olduğu 10 kişi, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürüldü.

Adliye önündeki cadde bariyerlerle araç trafiğine kapatılırken bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Turgutlu’da lise yakınında silahlı saldırı: 3 öğrenci yoğun bakımda

Üç öğrencinin tedavisi sürüyor

22 Eylül’de okul yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralanmıştı.

Yaralanan öğrencilerden sekizi hastaneden taburcu edildi. Üç öğrencinin tedavisi ise devam ediyor.

Olayın ardından 15 yaşındaki çocukla birlikte toplam 10 kişi gözaltına alınmıştı.

(NÖ)