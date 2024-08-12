Manisa’da üç kedi yavrusunu öldüren kişi tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde dün (11 Ağustos) M.Ş. isimli bir şahıs, zemin kattaki dairesinin bahçeye bakan bölümündeki kedi yavrularını fırça sapıyla vurarak öldürdü.

Olayı gören apartman sakinleri, cep telefonu kamerasıyla kayda aldıkları şahsı polise ihbar etti.

Gözaltına alınan M.Ş., bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, M.Ş. emniyetteki ifadesinde kedi yavrularının mutfağına girip çıktığını, bunu engellemeye çalıştığını, olay günü ise “sinirlerine hakim olamayarak” kedileri öldürdüğünü söyledi.

Salihli Adliyesi önünde bir araya gelen sivil toplum örgütlerinin temsilcileri olayı kınadı.

Türk Psikologlar Derneği'nin uyarısı

Türk Psikologlar Derneği (TPD), 8 Ağustos gecesi Ankara'nın Altındağ ilçesinde öldürülmüş halde bulunan 11 köpekle ilgili yaptığı açıklamada, sokaktaki hayvanlara yönelik yasa değişikliğinin "şiddete eğilimli kişilerin cesaretlenmesine zemin hazırladığını" söyleyerek şöyle demişti:

"Psikologlar olarak uyarıyoruz: Bu yasa, şiddete eğilimli kişilerin cesaretlenmesine zemin hazırlamaktadır. Daha önce yetkililere yaptığımız uyarılar maalesef karşılıksız kaldı. Bu olay, daha da korkunç şiddet olaylarının habercisi olabilir.

“Yasayı iptal edin: Dün gece yaşananlar, ülkemizi başta çocuklar olmak üzere hepimiz için tehlikeli bir yer haline getirdi. Bu yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından ivedilikle görüşülmeli ve iptal edilmelidir. Şiddetsiz bir toplumda yaşamak herkesin hakkıdır!” (TY)