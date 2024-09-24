Manisa’da iş cinayeti

Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın atık su altyapısı için yapılan kazı sırasında dün göçük meydana geldi.

MA’nın haberine göre, toprağın altında kalan 46 yaşındaki işçi Erdal Gürbüz hayatını kaybetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, toprağın altında kalan Erdal Gürbüz'ün cenazesine ulaştı. Gürbüz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) iş cinayetlerinde yıllık raporuna göre, 2023’te en az 1932, her gün en az 5 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

(AS)