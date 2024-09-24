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Yayın Tarihi: 24 Eylül 2024 08:52
 ~ Son Güncelleme: 24 Eylül 2024 09:00
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Manisa’da iş cinayeti

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın atık su altyapısı için yapılan kazı çalışmalarında meydana gelen göçükte, Erdal Gürbüz isimli işçi yaşamını yitirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Manisa’da iş cinayeti
Fotoğraf: MA

Manisa'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın atık su altyapısı için yapılan kazı sırasında dün göçük meydana geldi.

MA’nın haberine göre, toprağın altında kalan 46 yaşındaki işçi Erdal Gürbüz hayatını kaybetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, toprağın altında kalan Erdal Gürbüz'ün cenazesine ulaştı. Gürbüz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) iş cinayetlerinde yıllık raporuna göre, 2023’te en az 1932, her gün en az 5 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
iş cinayetleri iş cinayeti
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