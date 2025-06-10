Manisa, Ferdi Zeyrek’e çiçeklerle veda etti: Çocukları bize emanet

Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Zeyrek'in cenazesi hastaneden alındı ve Manisa Büüyükşehir Belediye binası önüne getirildi.

"Ona söz verdim dimdik duracağım"

Nurcan Zeyrek eşi Ferdi Zeyrek'in cenazesinde şöyle konuştu:

"O çok inançlı bir adamdı. Gecesini gündüzüne katarak yapacak çok işim var derdi. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep Nurcan dik dur derdi. Dimdik duracağım. Sizlerden helallik istiyorum çünkü çok inançlı biriydi. 3 tane yavrum var, sözümü tutacağım. Onlara hem anne hem baba olacağım. Bütün Manisa'nın duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun."

Özel: Karşılıksız severdi

Daha sonra Özgür Özel burada yaptığı konuşmada, “Ben altı yaşından beri bir kürsüye çıkıp konuşuyorum. Altı yaşından beri elimde mikrofon var. Herhalde bu konuşmaların şimdiye kadarki en zoru, bu konuşma” dedi.

Özel, şunları söyledi:

“‘Ağabey bir daha anlatsana’ diyordu. Grup toplantısında Manisa seçimini anlatmıştım. ‘Ağabey bir daha anlat, güzel anlatıyorsun’ diyordu. Deniz Bey, Deniz Baykal 2009’da belediye başkan adayımız rahatsızlanıp çekilince, 40 gün kala, ‘Manisa’ya aday ol’ dedi bana. Ben de dedim ki ‘O seçim çoktan gitti. Çok geciktik. Alamayız orayı, Manisa’yı alamayız.’ Dedi ki ‘Alırsın.’ ‘Genel Başkanım bir önceki seçimde oyumuz yüzde 6. Nasıl alacağız Manisa’yı?’ dedim. Dedi ki ‘Sen alacaksın. Bu seçimde değil ama Manisa Belediyesi'ni sen alacaksın.’ Ben alamadım. O aldı, Ferdi aldı.

Biz, burada gördüğünüz çocukluk arkadaşları, ortak özelliğimiz 15 gün Manisa’dan ayrı kalsak burnumuzun direği sızlar. Bu Spil Dağı’nı kardeşim Barış kadar çok özlerim. Ferdi, benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı; eşine, çocuklarına, bir de bu Manisa’ya. Yunus Emre, Belediye Başkan Adayı olmak istiyordu. ‘Ben alacağım, kazanacağım ağabey orayı’ diyordu. Dedik ki ‘Hayır. Şehzadeleri de kazanacağız, Yunusemre’yi de.’ ‘Ben?’ dedi. ‘Sen büyükşehir.’ ‘Ağabey’ dedi, ‘Onun en üst katından İzmir görünüyor. İzmir görünüyormuş, bize vermezler orayı’ dedi. ‘Sen alırsın Ferdi’ dedim. Dedi ‘Alınmaz.’ Dedim ki ‘Manisa’da, Yunusemre’de seni sevmeyen var mı? Yok. Senin dolaştığın hiçbir yerde seni sevmeyen bir kişi kalmaz. Sen bir yeter ki çalış.’ Bir mucize gerçekleştirdi. Yüzde 6 alamadığımız şehirde, yüzde 60 aldı.”

“Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır”

“Bana diyordu ki ‘Yüküm ağır. Burayı, memleketi emanet ettin, gittin.’ Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. Manisa’yı emanet etti, gitti. Ne yapacağız bilmiyorum. O varsa benim gözüm arkada kalmıyordu. O gidince ne yapacağız bilmiyorum. Onun kadar çok sevilmeyi, onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biriydi. Mesela hitabeti iyi değildir, kürsüsü. Ama konuşmaya başlayınca o kadar samimidir ki dinleyen ağzının içine düşer. Bir sohbet edip, bir elini sıkıp da yüreğini kazanmadığı bir kişi yok.

Buraya gelen herkese, Sayın Genel Başkanıma, Sayın Valime, ki haklarını helal etsinler Celal Bayar Üniversitesi’ne, Manisa bürokrasisine, diğer partilerin değerli temsilcilerine, Türkiye’nin dört bir yanından koşup gelenlere, ‘Hastaneye Konya’dan çıktık geldik’ dediler. Konya’dan gelmiş dua okumaya. ‘Sen ne tanıyorsun Ferdi’yi?’ dedim. ‘Yüzünü gördüm’ dedi ‘Duydum’ dedi ‘Çok iyi biriymiş.’ Konya’dan geldi, Kocaeli’nden geldiler. Üç gün durdu, aslında öldüğü ilk anda Nurcan’ı alıştırmak için, sizi, bizi alıştırmak için üç gün bayram tatilinde bekledi. Mesaiyi aksatmadan ilk mesai gününde geldi. Kızları bize emanet. Ailesi bize emanet. Manisa size emanet. Allah hepimize sabır versin. Hep helallik istiyoruz, bizden Ferdi’ye az geçmiştir, Ferdi’den hepimize çok geçti. O hakkını helal etsin. Allah hepimize sabır versin. Dayanma gücü versin.”

Belediye önünde son olarak, İl müftü vekili İsmail Temur, Manisalılardan helallik istedi. Tüm Manisalılar hep bir ağızdan hakkını helal etti.

Zeyrek, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlanacak.

Ferdi Zeyrek kimdir ?

*Törenin ardından Zeyrek'in naaşı Hatuniye Camisi'ne götürüldü. Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı’na götürüldü. Zeyrek'in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılındı. Cenaze namazından sonra Zeyrek'in cenazesi, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Taziyeler ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek.

(EMK)