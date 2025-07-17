Manisa'da yorgun düşen leylek koruma altına alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bitkin düşmüş hâlde bulunan bir leylek, yurttaşların ihbarı üzerine koruma altına alındı.

Elmadağ Sokak'ta büfe işleten Hakan Karakuyu, iş yerinin önüne gelen leyleğin kötü durumda olduğunu fark etti.

Bunun üzerine Karakuyu, leyleği veterinere götürdü.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, veteriner hekim Taner Çelik tarafından muayene edilen leylekte yara, darp ya da kırık tespit edilmedi.

Serumla beslenen leylek, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Büfe sahibi Karakuyu, leyleği sahiplenmek istediklerini belirterek, "Ancak veteriner, ilçenin leylek bakımı için uygun olmadığını söyledi. Doğada yaşamasının daha doğru olacağını belirtti," ifadesini kullandı. (TY)