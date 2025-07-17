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Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2025 09:45
 ~ Son Güncelleme: 17 Temmuz 2025 09:46
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Manisa'da yorgun düşen leylek koruma altına alındı

Serumla beslenen leylek, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Manisa'da yorgun düşen leylek koruma altına alındı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bitkin düşmüş hâlde bulunan bir leylek, yurttaşların ihbarı üzerine koruma altına alındı.

Elmadağ Sokak'ta büfe işleten Hakan Karakuyu, iş yerinin önüne gelen leyleğin kötü durumda olduğunu fark etti.

Bunun üzerine Karakuyu, leyleği veterinere götürdü.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, veteriner hekim Taner Çelik tarafından muayene edilen leylekte yara, darp ya da kırık tespit edilmedi.

Serumla beslenen leylek, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Büfe sahibi Karakuyu, leyleği sahiplenmek istediklerini belirterek, "Ancak veteriner, ilçenin leylek bakımı için uygun olmadığını söyledi. Doğada yaşamasının daha doğru olacağını belirtti," ifadesini kullandı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
hayvan haberleri leylek Manisa
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