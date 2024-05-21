Manisa'da uyuşturucu protestosu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde ardarda uyuşturucu kaynaklı ölümlerin yaşanması nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Akhisar Romanlar Derneği'nin öncülük ettiği gösteride Romanların yaşadığı Hacıishak mahallesinin kriminzalize edilmesi proteso edildi

Akhisar Romanlar Derneği son günlerde artan uyuşturucu kaynaklı ölümler sebebiyle yetkilileri harekete geçirmek için yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, Akhisar’da ana arter üzerinde bulunan 1.Nakliye Caddesi ve Tahir Ün Caddesi üzerinden devam ederek Milli Egemenlik Meydanı’nda sona erdi. “Uyuşturucuya Hayır” yürüyüşüne CHP Manisa milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar CHP İlçe başkanı Hayriye Hacet de katıldı.

Romanlar, mahallelerinde uyuşturucu satışının engellenmesini ve güvenlik tedbirleri alınması gerektiğini söyledi. Akhisar Hacıishak Mahallesi 252 Sokak’ta bir hafta içerisinde 3 kişi uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdi. Yürüyüşe katılan mahalle sakinleri, "Bu uyuşturucu satışının son bulmasını istiyoruz. Gerekirse Cumhurbaşkanlığına kadar dilekçe vereceğiz. Mahallemizi bu illetten kurtaramıyoruz. Çocuklarımız tehlikede. Savcılığa kadar gittik fakat geri çevrildik. Çocuklarımızı okula bile gönderemiyoruz. " dedi.

Geçtiğimiz günlerde ise Manisa Alaşehir’de bir genç kadın da evli olduğu uyuşturucu bağımlısı erkek tarafından katledildi.

CHP Manisa Mv. Bakırlıoğlu ise:” Uyuşturucu kullanma yaşı ilkokul çocukları seviyesine kadar yayılmış ve beka sorunu haline gelmiştir. Bundan en fazla etkilenen kesim ise Romanlar oluyor. Artık bıçak kemiğe dayanmış ki bütün mahalleler yürüyüş halinde. Onların bu mücadelelerinde yanlarındayız” dedi.

(ED/Mİ)