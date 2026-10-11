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YT: Yayın Tarihi: 11.10.2026 13:17 11 Ekim 2026 13:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.10.2026 13:20 11 Ekim 2026 13:20
Okuma Okuma:  1 dakika

Manisa'da TIR ile otobüs çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı

Akhisar'da otoyol girişi yakınında İzmir istikametine meydana gelen kazada tur otobüsü ile TIR'ın çarpıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Manisa'da TIR ile otobüs çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
Fotoğraf: manisakulishaber.com
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde TIR  ile tur otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde TIR ile tur otobüsü çarpıştı.

Kazada ölü ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Manisa Valiliği, saat 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında Bursa'dan İzmir istikametine giden tur otobüsü ve TIR’ın karıştığı kaza ihbarı alındığı belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır."

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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