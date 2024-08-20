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Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2024 16:10
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2024 16:10
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Manisa'da kaçak yollarla üretilen 300 papağan Antep'e getirildi

Manisa Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin el koyduğu papağanlar “Gaziantep Doğal Yaşam Parkı”nda tedavi ediliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Manisa'da kaçak yollarla üretilen 300 papağan Antep'e getirildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Manisa Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine, cennet papağanlarının kaçak yollarla üretildiği adreste arama yaptı. Aramada, 300 cennet papağanı bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler ve ekibi, papağanları teslim alıp Antep'e getirdi.

Türkiye'de en yaygın satılan papağan türleri arasında sultan papağanı ve cennet papağanı bulunuyor. En ucuz papağan fiyatı 300 TL'den başlarken bu oran hayvanların türüne göre 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Cennet papağanının fiyatı ise 300-500 TL arasında değişiyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Özsöyler, Türkiye'de bulunan yaban hayvanları için kurtarma merkezi olarak da görev yaptıklarını söyledi.

Özsöyler, açıklamasına şöyle devam etti:

“Şu anda hepsi karantinada, beslenmelerini yapıyoruz. Tabii hayvanların yol stresleri ve su kayıpları vardı. Bu ihtiyaçları temin ettik. Karantinadan çıktıktan sonra da bakımlarını sürdüreceğiz.” (TY)

yasadışı hayvan kaçakçılığı papağan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı
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