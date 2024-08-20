Manisa'da kaçak yollarla üretilen 300 papağan Antep'e getirildi

Manisa Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine, cennet papağanlarının kaçak yollarla üretildiği adreste arama yaptı. Aramada, 300 cennet papağanı bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler ve ekibi, papağanları teslim alıp Antep'e getirdi.

Türkiye'de en yaygın satılan papağan türleri arasında sultan papağanı ve cennet papağanı bulunuyor. En ucuz papağan fiyatı 300 TL'den başlarken bu oran hayvanların türüne göre 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Cennet papağanının fiyatı ise 300-500 TL arasında değişiyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Özsöyler, Türkiye'de bulunan yaban hayvanları için kurtarma merkezi olarak da görev yaptıklarını söyledi.

Özsöyler, açıklamasına şöyle devam etti:

“Şu anda hepsi karantinada, beslenmelerini yapıyoruz. Tabii hayvanların yol stresleri ve su kayıpları vardı. Bu ihtiyaçları temin ettik. Karantinadan çıktıktan sonra da bakımlarını sürdüreceğiz.” (TY)