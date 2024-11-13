Manisa'da Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın ismi değiştirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi kasım ayı olağan Meclis toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli'deki Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi için önerge verdi.

Öneriye MHP ve AKP grup başkanvekilleri tepki gösterdi.

Salihli Belediye Başkanı Nurlu, önerisine ilişkin şunları söyledi: “Zafer Mahallesi’nde bulunan meydana Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2023 yılı kararı ile Devlet Bahçeli Kent Meydanı ismi verilmiştir. Ancak 22 Ekim 2024 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, terörist başı Abdullah Öcalan’ın affını ima eden açıklamalarının ardından bu meydanın isminin değiştirilmesi yönünde Salihli halkından yoğun bir talep geldi. Bu nedenle ‘Devlet Bahçeli Kent Meydanı’ isminin, ‘Atatürk Kent Meydanı’ olarak değiştirilmesi talebini sunuyoruz.”

Karar’da yer alan habere göre; önerinin, gündeme alınması ve kabul edilmesi üzerine MHP ve AKP Grubu meclisi terk etti.

Meclis, Devlet Bahçeli Kent Meydanı’nın isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesini oy birliğiyle kabul etti.

(RT)