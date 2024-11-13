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Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 12:01
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2024 12:09
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Manisa'da Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın ismi değiştirildi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, "Devlet Bahçeli Kent Meydanı"nın ismini "Atatürk Kent Meydanı" olarak değiştirdi. MHP ve AKP grupları karara tepki göstererek meclisi terk etti.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Manisa'da Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın ismi değiştirildi
*Fotoğraf: Karar

Manisa Büyükşehir Belediyesi kasım ayı olağan Meclis toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli'deki Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi için önerge verdi.

Öneriye MHP ve AKP grup başkanvekilleri tepki gösterdi.

Salihli Belediye Başkanı Nurlu, önerisine ilişkin şunları söyledi: “Zafer Mahallesi’nde bulunan meydana Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2023 yılı kararı ile Devlet Bahçeli Kent Meydanı ismi verilmiştir. Ancak 22 Ekim 2024 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, terörist başı Abdullah Öcalan’ın affını ima eden açıklamalarının ardından bu meydanın isminin değiştirilmesi yönünde Salihli halkından yoğun bir talep geldi. Bu nedenle ‘Devlet Bahçeli Kent Meydanı’ isminin, ‘Atatürk Kent Meydanı’ olarak değiştirilmesi talebini sunuyoruz.”

Karar’da yer alan habere göre; önerinin, gündeme alınması ve kabul edilmesi üzerine MHP ve AKP Grubu meclisi terk etti.

Meclis, Devlet Bahçeli Kent Meydanı’nın isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesini oy birliğiyle kabul etti.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Manisa Belediyesi Salihli Devlet Bahçeli Meydanı
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