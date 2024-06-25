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Yayın Tarihi: 25 Haziran 2024 08:18
 ~ Son Güncelleme: 25 Haziran 2024 09:09
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Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Manisa Valisi Enver Ünlü, merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğündeki depremle ilgili herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 01.36'da merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Depremin, yerin yaklaşık 10,24 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Depremin ardından büyüklüğü 1,8 ile 3,1 arasında 4 artçı sarsıntı oldu.

Manisa Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimiz tarafından sahada gerekli kontroller yapılmaktadır” açıklamasını yaptı.

(AS)

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