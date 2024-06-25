Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem

Manisa'nın Soma ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 01.36'da merkez üssü Soma olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Depremin, yerin yaklaşık 10,24 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Depremin ardından büyüklüğü 1,8 ile 3,1 arasında 4 artçı sarsıntı oldu.

Manisa Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Ekiplerimiz tarafından sahada gerekli kontroller yapılmaktadır” açıklamasını yaptı.

(AS)