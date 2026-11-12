Manifest’in menajeri Tolga Akış tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “müstehcenlik” suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlanan Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış tahliye edildi. Akış hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenirken duruşma 18 Mart’a ertelendi.

Tolga Akış hakkında “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 27 Ağustos’ta gözaltına alınan Akış, 28 Ağustos’ta adliyeye sevk edilmiş ve “müstehcenlik” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Uyuşturucu testleri negatif çıktı

Adli Tıp Kurumu’nda kan, idrar ve saç örnekleri alınan Akış’ın test sonuçlarında uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Akış’ın Manifest grubuna ait müstehcen görüntüleri basın ve yayın yoluyla yayımladığı ve yayımlanmasına aracılık ettiği öne sürüldü. Akış hakkında bu suçlamayla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede menajerlik sorumluluğu vurgulandı

İddianamede yer alan ifadesinde Akış, Manifest grubunun kurucusu olduğunu ve grup üyelerini Big Five Türkiye adlı yarışma aracılığıyla seçtiğini söyledi. Küçükçiftlikpark’ta düzenlenen gösteri nedeniyle grup üyelerinin yargılandığı dosyada şüpheli olmadığını belirten Akış, grubun dans figürlerinin kendi yönetiminde hazırlanmadığını ve bu konuda sorumluluğunun bulunmadığını savundu.

Akış, grubun gelir paylaşımında kazancın yüzde 60’ının grup üyelerine eşit olarak dağıtıldığını, yüzde 40’ının ise şirketin menajerlik projesine ayrıldığını söyledi.

Savcılık ise iddianamede Akış’ın yalnızca grubun menajerliğini yapmadığını, aynı zamanda yapımcı ve şirket sahibi olarak grubun faaliyetlerini yönettiğini öne sürdü. İddianamede, grup üyelerinin seçilmesinden konser ve gösterilerin programlanmasına, finansal işlemlerden ticari kararlara kadar pek çok sürecin Akış’ın yönetiminde yürütüldüğü iddia edildi.

Savcılık, menajerlik faaliyetlerinin yalnızca temsil göreviyle sınırlı olmadığını, Akış’ın grubun gösterilerinin içeriği ve sınırları üzerinde de belirleyici olduğunu ileri sürdü.

Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Tolga Akış hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme, duruşmayı 18 Mart’a erteledi.

(EMK)