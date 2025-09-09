ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 9 Eylül 2025 17:29
 Son Güncelleme: 9 Eylül 2025 17:49
Manifest üyeleri, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

"Hayâsızca Hareketler" ve "Teşhircilik" iddiasıyla resen soruşturma başlatılan Manifest grubu üyelerine yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde yurt dışı çıkış yasağı verildi.

BİA Haber Merkezi

Manifest üyeleri, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle "Hayâsızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlamalarından resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Manifest üyeleri bugün savcılığın talimatıyla polis eşliğinde adliyeye getirildi.

Üyeler çıkarıldıkları Sulh ceza hâkimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve imza zorunluluğuyla serbest bırakıldı.

7 Eylül 2025

Karakola götürülmeyen grup üyeleri savcılıkta verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Ne olmuştu?

Türkiye'nin yeni 'kız grubu' olarak ünlenen Manifest grubu ilk +18 konserini 6 Eylül'de Küçükçiftilik Park’ta vermişti.

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan grup, sahne kıyafetleri ve dans gösterileri nedeniyle sosyal medyada hedef gösterilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest üyeleri hakkında "hayâsızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarından resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Grup ise ilk 18 yaş sınırlı konserlerini 12 bin seyircinin izlediğini açıklamıştı.

