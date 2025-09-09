Manifest üyeleri, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle "Hayâsızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlamalarından resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Manifest üyeleri bugün savcılığın talimatıyla polis eşliğinde adliyeye getirildi.
Üyeler çıkarıldıkları Sulh ceza hâkimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve imza zorunluluğuyla serbest bırakıldı.
Manifest'in ilk +18 konserine soruşturma
Karakola götürülmeyen grup üyeleri savcılıkta verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Üyeler sevk edildikleri mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza zorunluluğuyla serbest bırakıldı.
Ne olmuştu?
Türkiye'nin yeni 'kız grubu' olarak ünlenen Manifest grubu ilk +18 konserini 6 Eylül'de Küçükçiftilik Park’ta vermişti.
Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan grup, sahne kıyafetleri ve dans gösterileri nedeniyle sosyal medyada hedef gösterilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest üyeleri hakkında "hayâsızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarından resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
Grup ise ilk 18 yaş sınırlı konserlerini 12 bin seyircinin izlediğini açıklamıştı.
(AB)