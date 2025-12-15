ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:17
 SG: Son Güncelleme: 15.12.2025 15:22
Okuma Okuma:  1 dakika

Manifest müzik grubu davasında karar çıktı

Mahkeme, verilen cezalarla ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) hükmetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Manifest müzik grubu davasında karar çıktı

“Hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla yargılanan ve haklarında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilen Manifest müzik grubu üyeleri hakkında karar verildi. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklara ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, verilen cezalarla ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) hükmetti. Buna göre, sanıkların belirlenen denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlememeleri halinde hapis cezaları infaz edilmeyecek.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını ve adli kontrol tedbirinin de kaldırırılmasına karar verdi.

(EMK)

İstanbul
manifest ifade özgürlüğü düşünce özgülüğü müstehcenlik
