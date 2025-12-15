Manifest müzik grubu davasında karar çıktı

“Hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla yargılanan ve haklarında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilen Manifest müzik grubu üyeleri hakkında karar verildi. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklara ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.
Mahkeme, verilen cezalarla ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) hükmetti. Buna göre, sanıkların belirlenen denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlememeleri halinde hapis cezaları infaz edilmeyecek.
Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağını ve adli kontrol tedbirinin de kaldırırılmasına karar verdi.
