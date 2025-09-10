ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 10 Eylül 2025 11:03
 ~ Son Güncelleme: 10 Eylül 2025 11:12
1 dk Okuma

Manifest konseri 'milli güvenliğe' tehdit sayıldı

Manifest konserinden yapılan paylaşımlar, 'milli güvenlik' gerekçesiyle kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Manifest konseri 'milli güvenliğe' tehdit sayıldı

Manifest grubunun konserinden görüntülerin olduğu X paylaşımları, 'milli güvenlik' ve 'kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişime engellendi.

6 Eylül'de verdikleri +18 konserin ardından Manifesto üyeleri hakkında  'hayâsızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifade veren Manifest üyeleri adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, grup üyelerini adli kontrolle serbest bıraktı.

Küçükçiftlik Park’taki Manifest konserine ait görüntülerin paylaşıldığı X gönderileri, Ankara 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’nin 7 Eylül 2025 tarihli ve 2025/10053 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Erişim engelinin gerekçesi olarak ise 'milli güvenlik' ve 'kamu düzeninin korunması' gösterildi.

Ne olmuştu?

Türkiye'nin yeni 'kız grubu' olarak ünlenen Manifest grubu ilk +18 konserini 6 Eylül'de Küçükçiftilik Park’ta vermişti.

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan grup, sahne kıyafetleri ve dans gösterileri nedeniyle sosyal medyada hedef gösterilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest üyeleri hakkında "hayâsızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarından resen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Grup ise ilk 18 yaş sınırlı konserlerini 12 bin seyircinin izlediğini açıklamıştı.

(AB)

İstanbul
manifest konser Milli Güvenlik
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
