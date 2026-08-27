Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu, menejeri ve Hypers ajansının kurucusu Tolga Akış gözaltına alındı.

SZC TV'de yer alan habere göre, Akış hakkında "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma yürütülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyet başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında menejer Tolga Akış müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştır."

Fotoğrafçı Mesut Adlin, 20 Ağustos'ta Tolga Akış, Akış’ın eşi Gizem Kaya ve Manifest hakkında peş peşe iddialarda bulunmuştu.

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(EMK)