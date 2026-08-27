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YT: Yayın Tarihi: 27.08.2026 16:26 27 Ağustos 2026 16:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.08.2026 16:44 27 Ağustos 2026 16:44
Okuma Okuma:  1 dakika

Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı

Akış hakkında "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Manifest' olarak bilinen grubun kurucusu, menejeri ve Hypers ajansının kurucusu Tolga Akış gözaltına alındı.

SZC TV'de yer alan habere göre, Akış hakkında "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma yürütülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyet başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında menejer Tolga Akış müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamasıyla gözaltına alınmıştır."

Fotoğrafçı Mesut Adlin, 20 Ağustos'ta Tolga Akış, Akış’ın eşi Gizem Kaya ve Manifest hakkında peş peşe iddialarda bulunmuştu.

Güncelleniyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Tolga Akış manifest
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