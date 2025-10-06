ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 6 Ekim 2025 16:52
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2025 16:56
2 dk Okuma

Manifest Grubu Üyelerine “Hayasızca Hareket” suçlamasıyla hapis talebi

Soruşturma süreci devam ederken, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, konser görüntülerine “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Manifest Grubu Üyelerine “Hayasızca Hareket” suçlamasıyla hapis talebi

İstanbul’da 6 Eylül’de düzenlenen konserlerindeki dans performansları nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla haklarında re’sen soruşturma başlatılan Manifest grubu üyeleri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, grup üyelerinin “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Savcılıktan re’sen soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest grubunun 6 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta verdiği konser sırasında “müstehcen” bulunduğu belirtilen dans figürleri ve sahne performansları nedeniyle re’sen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma kapsamında ifade veren grup üyeleri, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı.

Grup: “Kimseyi rahatsız etmek istemedik”

Manifest, soruşturma sonrası yaptığı sosyal medya açıklamasında sahne gösterilerinin arkasında durduklarını ancak kimseyi incitme niyetinde olmadıklarını belirtti:

“Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz performansın tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetleri göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz.”

Erişim engeli ve yeni iddianame

Soruşturma süreci devam ederken, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, konser görüntülerine “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirdi.

Hazırlanan iddianamede, grup üyelerinin “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçunu işledikleri ileri sürülerek 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Son dönemde benzer gerekçelerle sanatçılara yönelik soruşturmalar dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz haftalarda, “Perperişan” adlı şarkısının sözleri nedeniyle Mabel Matiz hakkında da “müstehcenlik” suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis talep edilmişti.

Manifest hakkında

Popüler müzik grubu Manifest, Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi’den oluşuyor.
Grup, Big5 yarışmasının ardından 16–17 Şubat tarihlerinde İstanbul’da verdiği konserlerle sahne hayatına başladı.
İlk albümleri “Manifestival” 13 Haziran’da yayımlandı.

Instagram, TikTok, X ve YouTube’da toplam yaklaşık iki milyon takipçisi bulunan grup, genç dinleyici kitlesiyle dikkat çekiyor.

Türkiye’nin yeni ‘kız grubu’: Manifest
Türkiye’nin yeni ‘kız grubu’: Manifest
30 Ağustos 2025

(EMK)

