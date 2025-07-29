Manhattan’daki gökdelende silahlı saldırı: Beş ölü

ABD’nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki bir gökdelende gerçekleşen silahlı saldırıda, saldırgan dahil beş kişi hayatını kaybetti.

New York polisi, saldırganın yarı otomatik bir tüfekle binaya girerek dört kişiyi öldürdüğünü, ardından kendini vurarak intihar ettiğini açıkladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerden biri, 36 yaşındaki NYPD polis memuru Didarul Islam.

Saldırıda ölen diğer üç kişi hakkında henüz ayrıntı paylaşılmadı. Ağır yaralanan bir kişinin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Binanın akşam 8’e dek ablukaya alındığı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Saldırının düzenlendiği gökdelen, Ulusal Futbol Ligi’nin (NFL) genel merkezi ile Blackstone ve KPMG gibi büyük finans kuruluşlarının ofislerine ev sahipliği yapıyor.

Saldırgan 27 yaşındaki Shane Tamura

Reuters’ın aktardığına göre, polis, saldırganın 27 yaşındaki Las Vegaslı Shane Tamura olduğunu açıkladı. Polisin paylaştığı bilgiye göre, psikolojik sağlık sorunları geçmişi bulunan Tamura’nın, son günlerde ABD’yi bir uçtan ötekine kat ederek New York’a geldiği belirtildi.

Tek başına hareket ettiği düşünülen saldırganın, saldırıyı neden gerçekleştirdiği ise henüz bilinmiyor.

Silahlı saldırı, akşam saatlerinde Midtown Manhattan’daki Park Avenue üzerindeki binanın lobisinde başladı. Saldırgan, asansörle 33. kata çıkarak bir firmanın ofislerine yöneldi. Polis Komiseri Jessica Tisch, Tamura’nın burada kendini göğsünden vurarak intihar ettiğini belirtti.

Olay sonrası gökdelenin çevresi polisler tarafından tamamen kapatıldı. FBI’ın New York ofisinden ajanlar da olay yerine destek için gönderildi.

Görgü tanıkları, bölgede panik ve kaos yaşandığını anlattı. (TY)