Mandela kitabı nedeniyle yargılanan görevliye ‘propaganda’ davasında beraat

Nelson Mandela’nın “Özgürlüğe Giden Uzun Yol” adlı kitabı nedeniyle yargılanan Sevinç Aldar, beraat etti.

Diyarbakır’da 30 Kasım-8 Aralık 2024’te düzenlenen 8. Amed Kitap Fuarı’nda, Aram Yayınevi’nin standında yer alan Nelson Mandela’nın “Özgürlüğe Giden Uzun Yol” kitabı ile Mehmet Hayri Durmuş’un mektuplarının derlendiği kitaba polis tarafından el konuldu. Polis, her iki kitap hakkında toplatma kararı olduğunu belirtti.

Aynı gün gözaltına alınan stant çalışanı Sevinç Aldar hakkında da “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla dava açıldı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Sevinç Aldar ve avukatı Resul Tamur katıldı.

Nelson Mandela'nın kitabına toplatma kararı

Savcı ceza istedi

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Aldar, fuarda çalışmak için birkaç yayınevine başvurduğunu, Aram Yayınevi'nin iş teklif etmesi üzerine stantta çalışmaya başladığını belirtti. Kitapların yasaklı olduğuna dair bilgisinin olmadığını söyledi.

Avukat Resul Tamur ise müvekkilinin yalnızca stantta görevli olduğunu ve yasak kararından haberi olmadığını vurgulayarak beraatini talep etti. Savcı ise “örgüt propagandası” suçlamasıyla Aldar’ın cezalandırılmasını istedi.

Tamur, kitaplara ilişkin yasak kararının 12 Aralık 2024 tarihinde alındığını ve söz konusu kararın yayınevine sekiz gün sonra tebliğ edildiğini hatırlatarak, Aldar’ın bu süreçte yasağa dair bir bilgisinin olamayacağını ifade etti.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Sevinç Aldar hakkında beraat kararı verdi.

"Özgürlüğe Giden Uzun Yol" (Long Walk to Freedom), Güney Afrikalı lider Nelson Mandela’nın otobiyografisi. Kitap; Mandela’nın hayatını, apartheid (ırk ayrımcılığı) dönemindeki mücadelesini, hapishane yıllarını ve Güney Afrika’nın ilk siyah devlet başkanı oluşunu anlatıyor.



Kitap, 2013 yılında “Mandela: Uzun Yürüyüş” (Mandela: Long Walk to Freedom) adıyla filme de uyarlandı. Filmde Mandela'yı Idris Elba canlandırdı.

(TY)