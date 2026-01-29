Manchester City -Galatasaray maçında protestocular Kürdistan bayrağıyla sahaya girdi

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi kapsamında çarşamba gecesi TSİ 23.00’te Manchester'da başlayan Manchester City–Galatasaray karşılaşmasında, Suriye’de devam eden baskılara dikkat çekmek amacıyla bir grup Kürt aktivist maç sırasında sahaya girdi.

Protestocular, ellerinde Kürdistan bayraklarıyla yeşil alana girince karşılaşma kısa süreliğine durdu. İkinci yarının başlamasından kısa bir süre sonra yaşanan olay sırasında Manchester City, Galatasaray karşısında 2-0 öndeydi.

Güvenlik görevlilerinin protestocuları sahadan çıkarmak üzere müdahale etmesiyle maç yaklaşık iki dakika durduruldu. Bu sırada yayıncı kuruluş, UEFA’nın canlı yayın protokolleri gereği, saha içindeki protesto görüntülerini ekrana yansıtmadı; kameralar saha dışına ve tribünlere çevrildi. Bu nedenle televizyon başındaki izleyiciler, maçın neden durduğu ve sahada ne yaşandığına dair net bir bilgiye canlı yayında ulaşamadı.

Göstericilerin saha dışına çıkarılmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Olay sırasında herhangi bir şiddet yaşanmadı. Protestocular oyuncuları hedef almadı; futbolcular da sakin bir şekilde güvenlik müdahalesinin tamamlanmasını bekledi.

Karşılaşma sonunda Galatasaray, maçı 2-0 kaybetmesine rağmen ilk 24 takım arasına girerek play-off turuna katılma hakkı elde etti. Manchester City ise ilk 8’e girerek play-off oynamadan doğrudan bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

(AEK)