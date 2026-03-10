ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 10.03.2026 11:16
 SG: Son Güncelleme: 10.03.2026 11:18
Okuma:  1 dakika

Manavgat Belediyesi’ne operasyon

Eski belediye başkan yardımcısı, yapı kontrol müdürü, belediye çalışanları, müteahhitler ve otel sahiplerinin de bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Manavgat Belediyesi’ne operasyon

Antalya Manavgat'ta tutuklu eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine yönelik ‘suç örgütü kurma’, ‘örgüt faaliyeti kapsamında zimmet, irtikap, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Eski belediye başkan yardımcısı, yapı kontrol müdürü, belediye çalışanları, müteahhitler ve otel sahiplerinin de bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı.

Aynı soruşturmada daha önce eski belediye başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in de aralarında olduğu 6 kişi tutuklanmıştı.

(EMK)

İstanbul
yolsuzluk operasyon manavgat belediyesi
