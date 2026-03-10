Manavgat Belediyesi’ne operasyon

Antalya Manavgat'ta tutuklu eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine yönelik ‘suç örgütü kurma’, ‘örgüt faaliyeti kapsamında zimmet, irtikap, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Eski belediye başkan yardımcısı, yapı kontrol müdürü, belediye çalışanları, müteahhitler ve otel sahiplerinin de bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı.

Aynı soruşturmada daha önce eski belediye başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'in de aralarında olduğu 6 kişi tutuklanmıştı.

