Manavgat Belediyesi’nde 7 kişi daha gözaltına alındı

Antalya’da Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından belediyeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.
İfadeler doğrultusunda bugün 7 kişi daha gözaltına alındı.
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Özel'den açıklama
Gözaltında bulunan 35 kişiden ifade işlemleri tamamlanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler ise Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.
Öte yandan, dün (7 Temmuz) Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması ile "İki tane muhakkik görevlendirdim. Birtakım bilgiler var. İç açıcı değil. Eğer öyle bir şey olduysa mahkemeyi falan değil, biz Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgisini, bilgisini bırakmayız," dedi.
Ne olmuştu?
Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 35 kişi, 4 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, soruşturma kapsamında savcılığa çıkarılan ve tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tosak ile iş insanları Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın dün (7 Temmuz) tutuklanmıştı. (TY)