Manavgat Belediyesi’nde 7 kişi daha gözaltına alındı

Antalya’da Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın ardından belediyeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

İfadeler doğrultusunda bugün 7 kişi daha gözaltına alındı.

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Özel'den açıklama

Gözaltında bulunan 35 kişiden ifade işlemleri tamamlanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler ise Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, dün (7 Temmuz) Halk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması ile "İki tane muhakkik görevlendirdim. Birtakım bilgiler var. İç açıcı değil. Eğer öyle bir şey olduysa mahkemeyi falan değil, biz Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgisini, bilgisini bırakmayız," dedi.