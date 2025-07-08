Manavgat Belediye Başkanı tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı

CHP belediyelerine yönelik olarak yürütülen operasyonlar kapsamında Antalya, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara "rüşvet, irtikap ve zimmet", iddialarıyla tutuklandı.

Tutuklama kararının hemen arkasından İçişleri Bakanlığı, "icbar suretiyle irtikap, rüşvet alma ve zimmet" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını" duyurdu.

Kara görevden uzaklaştırılan 14. CHP'li Belediye Başkanı oldu.

İl Başkanı: "Manavgat halkının vermediği yetkiyi yargı yoluyla almaya çalışıyorlar"

Manavgat Adliyesi önünde açıklama yapan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, "Manavgatlıların oylarıyla seçilen belediye başkanımız, art arda yapılan operasyonlarla bugün cezaevine girecek. Bu tamamen açık bir yanlışlıktır, doğru değildir." dedi.

Kamacı, "Özellikle son iki gündür [...] belediye meclislerine yönelik operasyonlar[ın], sanki Manavgat halkının vermediği yetkiyi yargı yoluyla almaya çalışmak gibi [olduğunu]" da söyledi. "Bu kabul edilemez." dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de tutuklandı, gözaltına alındıktan sonra savcılığa sevk edilen diğer kişilerin işlemleri sürüyor.

Belediye Başkan Vekili Tüter'in "itirafı"

Soruşturma sürerken Belediye Başkan Vekili Tüter'in müteahhit Cengiz Coşar'dan 110 bin avro rüşvet aldığı sırada "suçüstü" yakalandığı ve "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak üzere ifade verdiği, bu ifadeden sonra 7 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara hakkında 56 yaşındaki beyin ve sinir cerrahı Dr. Niyazi Nefi Kara, haziran 2015 genel seçimleri öncesinde ön seçimde CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ı geride bırakarak 1. sırada yer almış ve TBMM'ye seçilmişti. Kara, tekrarlanan kasım 2015 ve haziran 2018 seçimlerinde de seçilerek 25., 26. ve 27. dönemlerde TBMM'de görev yaptı. 2024 yerel seçimlerinde Manavgat belediye başkanlığına seçildi ve 5 Nisan 2024'ten bu yana görevdeydi.

(AEK)