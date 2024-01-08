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Yayın Tarihi: 8 Ocak 2024 11:37
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2024 11:39
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‘Mamoste’ kelimesi, iddianamede ‘kod adı’ olarak geçti

Avesta Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği Eş Başkanı Ali Yalçınkaya hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla hazırlanan 48 sayfalık iddianamede, dernek adına yürüttüğü faaliyetler suçlama konusu yapıldı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
‘Mamoste’ kelimesi, iddianamede ‘kod adı’ olarak geçti
Görsel: Kulîçe (Canva aracılığıyla yapay zekâ tarafından üretildi)

İzmir'de 28 Kasım 2023'te gözaltına alındıktan sonra 1 Aralık'ta tutuklanan Ege Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (EGE-TUHAYDER) Eş Başkanı Nilay Güleser ile Avesta Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği (Avesta) Eş Başkanı Ali Yalçınkaya hakkında hazırlanan iddianameler, mahkeme tarafından kabul edildi. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Yalçınkaya’nın İzmir 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ve “örgüt üyeliği” iddiasıyla hazırlanan 48 sayfalık iddianamede, açık ve gizli tanık ifadeleri ile Yalçınkaya’nın yürüttüğü Kürtçe dil çalışmaları yer aldı. 

Kürtçe kurslar da suçlama konusu

Dosyanın büyük bir kısmında Yalçınkaya’nın dernek çalışmaları kapsamında kursiyerlerle yaptığı telefon görüşmeleri yer aldı. Altı ay boyunca telefonu dinlenen Yalçınkaya’nın kursiyerlerle yaptığı telefon görüşmelerinde kendisine Kürtçe "mamoste (öğretmen)" diye hitap edilmesi Yalçınkaya’nın "örgüt kod adı" olarak geçti.

Yalçınkaya’nın verdiği Kürtçe kurslar da iddianamede “örgüt adına faaliyet yürütme", "örgüte eleman kazandırma", "örgüt propagandası” addedildi. 

Öte yandan Yalçınkaya’nın İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi’nin hasta mahpuslar için gerçekleştirdiği eylemler, cenaze törenleri ile sivil toplum örgütlerinin eylem ve etkinliklere katılması da iddianamede yer aldı.

Yalçınkaya’ya açılan davanın ilk duruşması 18 Ocak 2024’te, Güleser hakkında açılan davanın ilk duruşması ise 19 Mart’ta görülecek. (TY)

Kürtçe mamoste Ali Yalçınkaya Avesta
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HEDEP: Diyanet Kürtçeyi bir kez daha yok saydı
9 Aralık 2023
/haber/hedep-diyanet-kurtceyi-bir-kez-daha-yok-saydi-289082
HEDEF GÖSTERİLEN KÜRTÇE ÖĞRETMENİ
Mizgîn Yalçın: Saldırının arkasında Kürtçe düşmanlığı var
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/haber/mizgin-yalcin-saldirinin-arkasinda-kurtce-dusmanligi-var-287933
Kocaeli Valiliği’nden Kürtçe tedbiri: Kentteki tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı
31 Ekim 2023
/haber/kocaeli-valiliginden-kurtce-tedbiri-kentteki-tum-eylem-ve-etkinlikler-yasaklandi-287235
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/haber/kurt-barometresi-kurtlerin-yuzde-61-i-kurtcenin-resmi-dil-olmasini-istiyor-286890
“Kürtçe vaaz” yargılamasında mütalaa istendi
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/haber/kurtce-vaaz-yargilamasinda-mutalaa-istendi-286150
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/haber/kurtce-savunma-tahammulsuzlugu-hskye-sikayet-edildi-286121
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1 Ağustos 2023
/haber/mahkeme-kurtce-konser-yasagini-hukuka-aykiri-buldu-282237
Kayyım, Kürtçe park ismini sildirdi
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/haber/kayyim-kurtce-park-ismini-sildirdi-279817
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