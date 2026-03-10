Mamdani’nin evinin önündeki protestoya saldıranlar IŞİD “sempatizanı” çıktı

Cumartesi günü New York’un sosyalist belediye başkanı Zohran Mamdani'nin resmi konutu önünde düzenlenen İslam karşıtı gösteriyi protesto edenler arasında olan ve el yapımı patlayıcıları ateşlemekle suçlanan iki genç pazartesi günü federal mahkemeye çıkarıldı.

İki IŞİD hayranı: Biri Türkiye'den öteki Afganistan'dan

18 yaşında, anne ve babası Türkiye göçmeni Emir Balat ve 19 yaşındaki Afganistanlı İbrahim Kayumi Pazartesi günü IŞİD'i desteklemek ve kitle imha silahı kullanmakla suçlandı.

Lise son sınıf öğrencisi Balat, sorgusunda 2013'te üç kişinin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan Boston Maratonu bombalamasından "daha büyük" bir saldırı amaçladığını söyledi. Diğer şüpheli Kayumi de, IŞİD ile bağlantılı olduğunu iddia etti.

New York Kenti Polis Komiseri Jessica Tisch, basın açıklamasında olayın "IŞİD'den esinlenen terörist eylem” olarak soruşturulduğunu söyledi ve eldeki bilgileri paylaştı.

Tisch, 7 Mart Cumartesi günü Gracie Mansion dışında iki el yapımı patlayıcı cihazın (EYP) fitillerinin ateşlendiğini ve yakındaki bir araçta üçüncü bir şüpheli düzeneğin bulunduğunu söyledi. Tisch, cihazlardan birinin triaseton triperoksit içerdiğini, bunun "dünya çapında EYP saldırılarında kullanılan tehlikeli ve son derece uçucu bir ev yapımı patlayıcı" olduğunu belirtti.

Mamdani'ye karşı İslam karşıtı protesto

Düzenekler, muhafazakâr ajitatör Jake Lang’ın öncülüğünde düzenlenen ve yönetilen mitinge katılan protestocularla onları protesto edenler karşıya geldiği anda ateşlendi. "New York Şehrinin İslamcı İşgalini Durdurun" sloganıyla düzenlenen İslam karşıtı protesto, kentin ilk Müslüman belediye başkanı Mamdani'nin Manhattan'daki resmi konutu yakınlarında gerçekleşti.

Polisin “karşı protestocu” diye tanımladığı Balat ve Kayumi'nin protestocuların üzerine iki patlayıcı düzenek fırlattıkları video hakkında konuşan Mamdani, patlayıcıların "yaralama, sakatlama veya daha da kötü bir maksatla” yapıldığını söyledi.

Tisch, soruşturmayı yürütenlerin patlayıcı düzenekleri ABD ve İsrail'in İran'la süren savaşıyla "ilişkilendiren herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını" söyledi. New York'taki yetkililer, "artan tehdit ortamı”na ibadethanelerde devriyeleri artırarak ve Ulusal Muhafız birliklerini ulaşım merkezlerine konuşlandırarak karşılık verdi.

"IŞİD hayranları"nın ifadeleri

Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında New York Emniyet Müdürü Tisch, Balat ve Kayumi'nin tutuklanmaları sırasında ve sonrasında yaptıkları açıklamaları anlattı. Tisch New York Polis Müdürlüğü karakoluna götürüldüğü sırada, Balat'ın yaptığı konuşmaların polislerin vücut kameralarına kaydedildiğini söyledi.

Buna göre, "Balat, 'Bu, insanların peygamberin mübarek adından öylece söz ederek durdukları bir din değil. Biz harekete geçiyoruz, harekete geçiyoruz' dedi. Ayrıca, 'Ben yapmasam, başkası gelip yapacaktı,' dedi. Ardından haklarından feragat etti ve istediği kağıda 'IŞİD’e bağlılığımı ilan ediyorum. Gayzınızda ölün, kafirler' diye bir mesaj yazdı."

Bu arada Tisch, Kayumi'nin protestoda tutuklanmasının ardından polis aracına bindirilirken, kalabalıktan birinin ona "bunu neden yaptığını" sorunca "Onun da 'IŞİD' diye yanıt verdiğini," ekledi. Kayumi'nin daha sonra karakolda verdiği kayıtlı ifadelerinde, telefonunda IŞİD propagandası izlediğini ve IŞİD'in o günkü eylemlerine kısmen ilham verdiğini söylediğini belirtti.

EYP'ler çok tehlikeli: TATP içeriyor

New York Polis Teşkiları'nın (NYPD) istihbarat ve terörle mücadeleden sorumlu komiser yardımcısı Rebecca Weiner, patlayıcıların verdiği hasarın önemli olabileceğini söyledi.

Weiner, "TATP (triaseton triperoksit) son derece tehlikeli ve aşırı derecede uçucudur," dedi ve NYPD ve FBI bomba teknisyenleri tarafından protestoda ele geçirilen iki el yapımı patlayıcının kontrollü patlatılmasının "büyük bir infilak yarattığını" ekledi ve "Bu el yapımı patlayıcıların, faillerin iddia ettiği gibi çalışması durumunda, ölüme ve yıkıma neden olabileceğini belirtmek gerçekten önemlidir." dedi.

Polis, üçüncü olası patlayıcı düzeneği buldu

Yetkililer, Pennsylvania'dan Manhattan'a gelen Balat ve Kayumi ile bağlantılı bir araçta bulunan üçüncü olası patlayıcı düzeneğin de soruşturma altında olduğunu söyledi. Bu düzeneğin diğer iki ev yapımı patlayıcıyla tutarlı olduğu ve polisin olay yerini güven altına almak için bir robot kullandığı belirtildi.

Mamdani'den polise teşekkür

Polise olaya süratle müdahale ettikleri için şükranını ifade eden New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, "Çok hızlı bir şekilde çok daha tehlikeli hale gelebilecek kaotik bir durumla karşı karşıya kaldılar," dedi.

Mamdani, ilk protestoyu "iğrenç" ve "beyaz üstünlüğüne dayalı" olarak nitelese de, insanların barışçıl protesto hakkını savunacağına söz verdi.

"Bu protestoyu dehşet verici bulsam da, bunun olmasına izin verilmesi gerektiğine olan inancımdan vazgeçmeyeceğim," dedi gazetecilere. "Protesto edenler nefret ettiğim şeyler söyleseler bile, belediye başkanı olduğum her gün bu hakkı savunacağım."

Belediye başkanı ve eşi Rama Duwaji, olay sırasında evde değillerdi.

