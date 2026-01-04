Mamdani saldırıyı kınadı

Donald Trump'ın açıklamasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin New York'a getirileceğini söylemesine Belediye Başkanı Zohran Mamdani tepki gösterdi. Mamdani saldırıyı uluslararası hukuk ihlali olarak değerlendirdi.

Mamdani sosyal medya aracılığıyla tepkisini dile getirdi:

Bu sabah, ABD ordusunun Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşini yakalaması ve onların burada, New York City’de federal gözetim altında tutularak hapsedilmelerinin planlandığı konusunda bilgilendirildim.

Egemen bir ülkeye tek taraflı saldırıda bulunmak, bir savaş eylemidir ve federal ile uluslararası hukukun ihlalidir.

Bu açık “rejim değişikliği” girişimi yalnızca yurt dışındakileri etkilemekle kalmıyor; bu şehirde evi olan on binlerce Venezuelalı da dahil olmak üzere New Yorkluları da doğrudan etkiliyor. Benim odağım, onların güvenliği ve her bir New Yorklunun güvenliği. Yönetimim gelişmeleri izlemeyi sürdürecek ve gerekli/uygun yönlendirmeleri paylaşacaktır.