Mamak Belediyesi barınağındaki köpeklere kötü muamele

CHP'li Mamak Belediyesi’ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi - Geçici Bakımevi’ndeki hayvanlara yönelik kötü muameleye dair videolar sosyal medyada yayınlandı.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy’un paylaştığı videolarda, barınaktaki köpeklerden bazılarının öldüğü görüldü.

Videolarda, köpeklerin açlıktan birbirlerini yemek zorunda kaldıkları belirtildi. Keza videolarda, köpeklerin sağlıksız halleri ve kemikleriyle belirginleşen zayıf vücutları da görünür şekilde yer aldı.

Hayvan hakları savunucuları barınağın acilen denetlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Gürsoy, barınak görevlilerinin hayvan hakları savunucularını içeri almadığını söyleyerek başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere herkesi barınağa çağırdı.

Mamak Belediyesi, daha önce de sokakta yaşayan küpeli köpekleri "saldırgan" oldukları iddiasıyla keyfi şekilde alıkoymuş ve hayvanları korumak isteyen Avukat Tuğba Gürsoy’dan şikâyetçi olmuştu. (TY)