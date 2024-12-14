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Yayın Tarihi: 14 Aralık 2024 16:32
 ~ Son Güncelleme: 14 Aralık 2024 16:58
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Mamak Belediyesi barınağındaki köpeklere kötü muamele

Barınakta köpeklerin açlık ve sağlıksız koşullar nedeniyle öldüğü ve birbirlerini öldürdüğü belirtilirken, hayvan hakları savunucuları barınağın acilen denetlenmesi çağrısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mamak Belediyesi barınağındaki köpeklere kötü muamele
Fotoğraf: Tuğba Gürsoy

CHP'li Mamak Belediyesi’ne ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi - Geçici Bakımevi’ndeki hayvanlara yönelik kötü muameleye dair videolar sosyal medyada yayınlandı.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy’un paylaştığı videolarda, barınaktaki köpeklerden bazılarının öldüğü görüldü.

Videolarda, köpeklerin açlıktan birbirlerini yemek zorunda kaldıkları belirtildi. Keza videolarda, köpeklerin sağlıksız halleri ve kemikleriyle belirginleşen zayıf vücutları da görünür şekilde yer aldı.

Hayvan hakları savunucuları barınağın acilen denetlenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Gürsoy, barınak görevlilerinin hayvan hakları savunucularını içeri almadığını söyleyerek başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere herkesi barınağa çağırdı.

Mamak Belediyesi, daha önce de sokakta yaşayan küpeli köpekleri "saldırgan" oldukları iddiasıyla keyfi şekilde alıkoymuş ve hayvanları korumak isteyen Avukat Tuğba Gürsoy’dan şikâyetçi olmuştu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Mamak Belediyesi Mamak Barınağı Hayvan Hakları Avukat Tuğba Gürsoy
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