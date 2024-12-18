Mamak Belediye Başkanı: Üzerimde oynanan bir oyun var

CHP’li Mamak Belediyesi Başkanı Veli Gündüz Şahin, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi - Geçici Bakımevi’nde kalan hayvanlara yönelik kötü muameleyle ilgili açıklama yaptı.
Belediye başkanı Şahin, dün (17 Aralık) yayınladığı ve Mamak'taki muhtarların da yer aldığı videoda, kendisine komplo kurulduğunu söyledi.
Şahin, “insan ayırmadığını” ve söz konusu “komplonun” tüm Mamaklıları ilgilendirdiğini belirtti. Şahin, konuşmasını “Önce Allah’a güveniyorum. Üzerimde oynanan oyunların hepsi boşa çıkacak,” diye sonlandırdı.
“Biz gördük haftalardır su verilmeyen hayvanları”
Hayvanların öldüğü ve kötü koşullarda yaşamak zorunda bırakıldığı videoları çeken ve paylaşan Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy da Şahin’e yanıt vererek şöyle dedi:
“Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz cinsten çıktı bu belediye başkanı da. Başkan, videoları, fotoğrafları biz çektik. Biz mi komplo kurduk?
“Biz girdik o odalara, o tecrit odalarına, biz gördük haftalardır yemek su verilmeyen hayvanları. Biz koyduk önlerine mamaları, nefes almadan yediler belli ki günlerdir açlardı. Biz nöbet tuttuk parçalanmış köpeğin başında delilleri yok etmesin çalışanlarınız diye. Bizdik onlar! Komplocu dediğiniz! Daha anlatayım mı azıcık utanır, özür diler misiniz? Sanmam. 1, 2 değil en az 20 kişiydik, hepimiz yalancıyız da bir sen mi düzgünsün!” (TY)
Mamak ilçemizin mahalle muhtarlarımız son günlerde başta hayvan barınakları olmak üzere belediyemiz aleyhine yapılmak istenen olumsuz propagandayı kınamak için belediyemizi ziyaret ettiler. Muhtarlarımız, bize yönelik yakışıksız isnatları kabul etmediklerini ve bu yıpratma… pic.twitter.com/rktOZTrvAW— Veli Gündüz Şahin (@veligunduzsahin) December 17, 2024