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Yayın Tarihi: 18 Aralık 2024 12:09
 ~ Son Güncelleme: 18 Aralık 2024 12:09
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Mamak Belediye Başkanı: Üzerimde oynanan bir oyun var

Köpeklerin öldüğü ve kötü koşullarda kaldığı barınakla ilgili açıklama yapan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, hayvan hakları savunucuları tarafından kendisine komplo kurulduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mamak Belediye Başkanı: Üzerimde oynanan bir oyun var
Fotoğraf: Tuğba Gürsoy

CHP’li Mamak Belediyesi Başkanı Veli Gündüz Şahin, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi - Geçici Bakımevi’nde kalan hayvanlara yönelik kötü muameleyle ilgili açıklama yaptı.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy’un 14 Aralık’ta paylaştığı videolarda, barınaktaki köpeklerin sağlıksız koşullarda kaldığı ve bazılarının öldüğü görülmüştü.

Belediye başkanı Şahin, dün (17 Aralık) yayınladığı ve Mamak'taki muhtarların da yer aldığı videoda, kendisine komplo kurulduğunu söyledi.

Şahin, “insan ayırmadığını” ve söz konusu “komplonun” tüm Mamaklıları ilgilendirdiğini belirtti. Şahin, konuşmasını “Önce Allah’a güveniyorum. Üzerimde oynanan oyunların hepsi boşa çıkacak,” diye sonlandırdı.

Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi - Geçici Bakımevi'ndeki bölmeler.

“Biz gördük haftalardır su verilmeyen hayvanları”

Hayvanların öldüğü ve kötü koşullarda yaşamak zorunda bırakıldığı videoları çeken ve paylaşan Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Tuğba Gürsoy da Şahin’e yanıt vererek şöyle dedi:

“Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz cinsten çıktı bu belediye başkanı da.  Başkan, videoları, fotoğrafları  biz çektik. Biz mi komplo kurduk?

“Biz girdik o odalara, o tecrit odalarına, biz gördük haftalardır yemek su verilmeyen hayvanları. Biz koyduk önlerine mamaları, nefes almadan yediler belli ki günlerdir açlardı. Biz nöbet tuttuk parçalanmış köpeğin başında delilleri yok etmesin çalışanlarınız diye. Bizdik onlar! Komplocu dediğiniz! Daha anlatayım mı azıcık utanır, özür diler misiniz? Sanmam. 1, 2 değil en az 20 kişiydik, hepimiz yalancıyız da bir sen mi düzgünsün!” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Mamak Belediyesi Hayvan Hakları Veli Gündüz Şahin Avukat Tuğba Gürsoy
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