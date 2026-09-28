Malulen emekli aylığı kesilen aktivistin davası görüldü: "Kuşku ve kaygı yaratıyor"

Ekoloji aktivisti ve Kent Politikaları Derneği Genel Sekreteri Halime Şaman'ın, kesilen malulen emekli aylığına ilişkin davasının ilk duruşması İstanbul 22. İş Mahkemesi'nde görüldü. Marmaris'te Sinpaş'ın Kızılbük Koyu projesine karşı mücadele yürüten Şaman'ın aylığı, projenin şirketinde çalışan birinin CİMER şikayeti sonrası durduruldu. Avukatı İpek Sarıca, BM'nin sekiz özel prosedür mekanizmasının durumu Türkiye Hükümeti'ne sorduğunu belirtti. Mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi. Şaman, yüzde 60'ın üzerinde maluliyet oranına sahip olduğunu ancak tebligat yapılmadan aylığının kesildiğini söyledi. Mitokondriyal miyopati tanısı olan Şaman'ın sağlık raporlarında çelişkiler bulunuyor. Bir sonraki duruşma 25 Mart 2027'de görülecek.

Muğla Çevre Platformu ve İklim Adaleti Koalisyonu üyesi, Kent Politikaları Derneği Genel Sekreteri Halime Şaman'ın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan şikayet sonrası kesilen malulen emekli aylığına ilişkin davanın ilk duruşması görüldü.

Marmaris'te yıllardır doğa ve yaşam hakkı savunuculuğu yapan Halime Şaman'ın, malulen emekli aylığını durduran SGK işleminin iptali için açtığı davanın bugün İstanbul 22. İş Mahkemesi'nde saat 11.20'de görüldü.

Türkiye’de ekoloji mücadelesinin öne çıkan isimlerinden Şaman, yıllardır Sinpaş ’ın Kızılbük Koyu’ndaki Mega Otel Projesi’ne karşı alanda nöbet tutarak ve açtığı davalarla mücadele yürütüyor.

Halime Şaman'ın avukatı İpek Sarıca, duruşmada aylığın durdurulmasına yol açan sürecin bir CİMER şikâyetiyle başladığını, şikâyeti yapan kişinin mücadele edilen projenin şirketinde çalışan biri olduğunu söyledi.

Sarıca, Birleşmiş Milletler'in sekiz özel prosedür mekanizmasının, 23 Nisan 2026 tarihli ortak mektupla Türkiye Hükümeti'ne Şaman'ın karşılaştığı durumu sorduğunu hatırlattı.

Şaman, duruşmada "Ben şu an yaşlılık aylığı alıyorum, ancak maluliyet oranım da yüzde 60'ın üzerindedir, bu nedenle maluliyet aylığımın da kesilmemesi gerekirdi" dedi.

Dava iddiaların, savunmaların, araştırmaların, delillerin ve diğer değerlendirmelerin yapıldığı esas inceleme aşamasına geçti. Duruşmada şu ara kararlar verildi:

Dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek davacının maluliyet oranının tespiti yönünde rapor istenmesi,

SGK'dan davacının yaşlılık aylığı tahsis talep tarihinin ve talep dilekçesinin istenmesi,

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne yazılan müzekkerenin akıbetinin araştırılması.

Bir sonraki duruşma 25 Mart 2027, saat 11:40'ta görülecek.

https://bianet.org/haber/ekoloji-aktivisti-samanin-emekli-maasinin-kesilmesine-orgutlerden-tepki-316798

"Ciddi kuşku ve kaygı duyuyorum"

Duruşmada söz alan Şaman, hastalığının ilerleyici olduğunu ve iyileşme ihtimalinin bulunmadığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Kurumun gerek gördüğünde beni muayeneye çağırmasında bir sorun görmüyorum. Ancak iki noktada ciddi kuşku ve kaygı duyuyorum; Birincisi, bana tebligat yapılmadan aylığımın kesilmesi ve bunun fiilen bir cezalandırmaya dönüşmesi. İkincisi, beni ikinci hastaneye gönderen kurum sevkinin gerekçesinde bir CİMER şikâyetinin yer alması."

SGK Kurum Sağlık Kurulu'nun 29 Mayıs 2025 tarihli kararında, Ege Üniversitesi'ne sevkin dayanağı olarak 28 Ekim 2024 tarihli bir CİMER başvurusu gösteriliyor. Şaman ve avukatları, sürecin hukuka ve tıbbi gerçekliğe uygun biçimde sonuçlanmasını takip edeceklerini bildirdi.





Rapor süreci Ekoloji aktivisti Halime Şaman, emekli maaşının kesilmesinin ardından sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. 27 Mart 2025 tarihli sağlık kurulu raporunda mitokondriyal miyopatiye bağlı nöromüsküler fonksiyon kaybı tespit edildi ve üçte iki işgücü kaybı olduğu belgelendi. Ancak SGK, kendi sevk ettiği hastanenin raporunu kabul etmeyerek Şaman’ı bu kez Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yönlendirdi. 25 Eylül 2025 tarihli sağlık kurulu raporunda mitokondriyal miyopati tanısı açıkça belirtilmesine rağmen, hastalığın çalışma gücü kaybına etkisiyle ilgili herhangi bir maluliyet oranı belirlenmedi. Bu eksiklik nedeniyle, daha önce üçte iki oranında belirtilen engellilik doğrulanmadığı için Şaman’ın emekli aylığı hâlâ bağlanmadı.

(CA)