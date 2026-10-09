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YT: Yayın Tarihi: 09.10.2026 09:32 9 Ekim 2026 09:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.10.2026 09:43 9 Ekim 2026 09:43
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Maltepe'de çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katında meydana gelen çökme nedeniyle enkaz altında kalan 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Can kaybı 5'e yükseldi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Maltepe'de çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı
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Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta dün saat 5.40 sıralarında 7 katlı binanın alttaki 3 katı çöktü. Enkaz altında kalan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarında tamamlandı. 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: İki kişi hayatını kaybetti
Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: İki kişi hayatını kaybetti
8 Ekim 2026

Can kaybı 5 oldu

Çöken binada yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ne olmuştu?

Maltepe'de Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı bina, dün (8 Ekim) saat 05.40 sularında çöktü. Binanın zemin katındaki iş yerinin de bulunduğu ilk 3 katı çökerken, üstteki 4 kat yana yattı. 1987 yılında inşa edilen binanın zemin katında bir dükkan, üst katlarında ise toplam 12 daire bulunuyordu. İstanbul Valisi Davut Gül, binada 33 kişinin yaşadığının kayıtlarda yer aldığını, çöken bölümdeki 4 dairede ise 14 kişinin kayıtlı olduğunu açıklamıştı.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, binaya iskan verildikten sonra üstteki iki katın kaçak olarak yapıldığını belirtti.

Binada daha önce kentsel dönüşüm konusunda görüşmeler yapıldığı, ancak daire sahipleriyle anlaşma sağlanamadığı da aktarıldı.

Çökme nedeniyle enkaz altında kalan 14 kişiden 10'u yaralı kurtarılırken, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binanın tamamen çökme riski nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verilerek kontrollü yıkım süreci başlatıldı; çevredeki üç bina da tedbir amacıyla boşaltıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, binanın mimarı ile şantiye şefi gözaltına alındı. Yapının ruhsatlandırılması ve izin belgelerinde imzası bulunan görevlilerin belirlenmesi için de çalışma yürütüldü.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
enkaz Maltepe bina çökmeleri
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