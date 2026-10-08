Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: Mahsur kalanları kurtarma çalışması sürüyor

Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta sabahın ilk saatlerinde 7 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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Üst kattakiler kurtarıldı

Binanın 3 katında çökme meydana gelirken, üst katlarda kalanlar arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Alt katlarda arama kurtarma çalışması sürüyor. Çöken kısımdan 2 kişi saat 8.00 sılarında çıkarıldı.

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Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir."

(FY)