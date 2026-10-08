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YT: Yayın Tarihi: 08.10.2026 07:51 8 Ekim 2026 07:51
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.10.2026 12:40 8 Ekim 2026 12:40
Okuma Okuma:  3 dakika

Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: İki kişi hayatını kaybetti

Maltepe'de 7 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Maltepe'de 7 katlı bina çöktü: İki kişi hayatını kaybetti
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Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde bulunan Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın ilk üç katı, saat 05.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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Üst kattakiler kurtarıldı

Binanın 3 katında çökme meydana gelirken, üst katlarda kalanlar arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Alt katlarda arama kurtarma çalışması sürüyor. Çöken binada iki kişi hayatını kaybederken üçü çocuk 10 kişi çıkarıldı.

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Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"08.10.2026 Perşembe günü saat 05.40 sıralarında Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın üç katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir."

Savcılıktan açıklama

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru ve sorumluluğunu tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Bakan Çiftçi'den açıklama

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Çiftçi, şunları söyledi: "Şu ana kadar enkazdan 5 vatandaşımız sağ olarak çıkarılarak hastanelere sevk edildi, binanın üst katlarında bulunan 10 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edildi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor. Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için görevlendirdiğimiz 2 mülkiye müfettişimiz çalışmalara başlamıştır. Allah, enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmayı ve onları sevdiklerine kavuşturmayı nasip etsin. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, Maltepeli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Olaydan yaralı olarak kurtarılan 5 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Olay yerinde sağlık ekiplerimiz, ilgili diğer birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin."

(FY)

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İstanbul
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