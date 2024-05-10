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DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2024 16:55
 ~ Son Güncelleme: 10 Mayıs 2024 19:50
3 dk Okuma

EUROVISION ŞARKI YARIŞMASI

Malmö’de İsrail protestoları: "Filistin’in yanındayız"

“İsveç’in başka birçok yerinde, mesela Göteborg ve Stokholm’de de büyük yürüyüşler var ama özellikle Malmö, kesinlikle Filistin’in yanında.”

Selen Vargün Alıtkan
Selen Vargün Alıtkan

Selen Vargün Alıtkan
Görseli Büyüt
Malmö’de İsrail protestoları: "Filistin’in yanındayız"
Fotoğraflar: Isolera Israel ve Selen Vargün Alıtkan

İsveç'in Malmö kentinde yapılan 2024 Eurovision Şarkı Yarışması’na İsrail’in katılması, buna karşın Filistin bayraklarının yasaklanması oldukça eleştirildi. Bu tartışmaların etkilediği ve Gazze’de insanların öldürülmeye devam ettiği siyasi atmosfer, İsveç’in çeşitli yerlerinde büyük gösterilere vesile oldu.

İsrail’in Eurovision’un ikinci yarı finaline katıldığı gün olan 9 Mayıs’ta düzenlenen ve Stortorget’ten başlayan Malmö yürüyüşüne yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı söyleniyor. Alanda çeşitli sivil toplum örgütleri, gönüllü avukatlar, İsveç’in birçok yerinden gelen parti örgütleri ve Danimarka’nın başkenti Kopenhag’dan gelerek yürüyüşe katılan kurumlar kendi pankartlarıyla yürüdü, Filistin’e destek sloganları attı.

Boykot çağrısı

Yürüyüşe katılan İsveç Komünist Partisi (Kommunistiska Partiet) lideri Povel Johansson, İsrail’in Eurovision’a katılmasına kesinlikle karşı olduklarını ve bu ülkeye karşı hem ekonomik hem de sosyal bir boykot uygulanması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Asıl önemli olan ekonomik boykot; zira Eurovision sadece kültürel bir propaganda. İsveç belediyelerinin boykota katılması gerekiyor. İsrail ürünlerinin satın alınmaması; kreşlerde, okullarda, hastanelerde bu ürünlerin kullanılmaması gerekiyor.”

İsveç ve İsrail arasındaki askeri anlaşmaların artarak devam etmesini endişeyle takip ettiklerini söyleyen Johansson, “Bu alışverişler Gazze’deki işgalin finanse edilmesini sağlıyor. Dolayısıyla İsveç halkı, ödediği vergilerle İsrail ordusunun işgalini finanse etmiş oluyor. Politik talebimiz, İsrail’in her yönüyle izole edilmesidir” dedi.

Povel Johansson ayrıca, İsveç toplumunun Filistin konusunda tamamen ikiye ayrıldığına dikkat çekti, “Ülkede yoğun bir İsrail propagandası yürütülüyor. İsveç’in NATO üyeliğinden sonra mevcut siyasi partiler ABD ne derse aynısını tekrarlıyor ve tam anlamıyla bir Amerikan siyaseti yürütüyor” diye konuştu.

“Malmö, Filistin’in yanında”

Yakın zamanda destek için gittiği Filistin’den İsveç’e dönüşünde sorun yaşadığı için kimliğini gizli tutmak isteyen Sol Parti’den (Vänster Partiet) Catarina da “İsveç’in başka birçok yerinde, mesela Göteborg ve Stokholm’de de büyük yürüyüşler var ama özellikle Malmö, kesinlikle Filistin’in yanında” dedi.

Malmö’de faaliyet gösteren ‘Isolera Israel’ (İsrail’i izole et) adlı sivil oluşum ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Folkets Park gibi bir çocuk parkının bile kolluk kuvvetleri eliyle ‘terörize edildiğini’ savundu, protestolar nedeniyle alınan önlemleri eleştirdi.

Folkets Park'ta yoğun güvenlik önlemleri

Eurovision Şarkı Yarışması, Malmö Arena’da yapılırken, Folkets Park da 4-12 Mayıs tarihleri arasında ‘Eurovision Köyü’ temalı bir alana dönüştürüldü. Isolera Israel’e göre, ‘Eurovision Köyü’ne dönüştürülen bu devasa çocuk alanı yüksek, dikenli güvenlik bariyerleri ve kontrol noktalarıyla çevrildiğini, çevresinde polisin zırhlı araçlarla devriye gezdiğini, her yerde kameraların, çatılarda ise keskin nişancıların bulunduğunu belirtiyor.

Ayrıca parka çanta veya poşetle girmek yasaklandı. Çanta yasağına uymayan kişilerin, Kamu Düzeni Kanunu’na muhalefet etmiş olacakları, bu güvenlik kuralına uyulmasının sağlanması için güvenlik personeli bulundurulacağı da bildirildi. Ekonomik krizin İsveç’i de etkilediği ve belediyelerin bütçede daralmaya gittiği bir dönemde yapılan devasa Eurovision harcamaları kamuoyunda eleştirilere sebep oluyor.

Öte yandan bir sonraki protesto yürüyüşü 11 Mayıs Cumartesi günü, İsveç saatiye 15.00’da yine Stortorget’ten başlayacak ve saat 20.00’da yapılacak ‘FalastinVision Soykırım Şarkı Yarışması’yla sona erecek.

(SVA/VC)

Eurovision eurovision 2024 İsrail İsveç Malmö Gazze Şeridi Filistin-İsrail Savaşı
Selen Vargün Alıtkan
Selen Vargün Alıtkan
[email protected] tüm yazıları

Malmö Üniversitesi Uluslararası Göç ve Etnik İlişkiler (IMER) yüksek lisans mezunu, hukuk danışmanı.

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/haber/belcika-televizyonundan-eurovision-yayini-sirasinda-israil-protestosu-295240
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