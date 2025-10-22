Mali Şube 200'ü aşkın İBB çalışanını ifadeye çağırdı

Mali Şube ekipleri, İBB'de görev yapmış 210 üzerinde yöneticiler, memurlar, İBB çalışanları ve bürokratların İBB bürokratı ve Kültür A.Ş. Medya A.Ş. gibi farklı iştiraklerde çalışan personeli ifadeye çağırdı.

İfade sürecinin son iki aydır sürmekte olduğu, 210 kişinin Mali Şube tarafından son iki gün içinde Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin tamamlanmasının ardından ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

İfadeye çağrılanlara yönelik bir gözaltı kararı olmadığı açıklandı.

İfadeye çağrılanlar arasındaki Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan da var. Cihan 2019’da İBB ulaşım planlama müdürü, 2020’de İBB ulaşım daire başkanı olarak görev yapmıştı.

(AEK)