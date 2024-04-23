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DÜNYA
Yayın Tarihi: 23 Nisan 2024 09:42
 ~ Son Güncelleme: 23 Nisan 2024 09:49
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Malezya'da iki askeri helikopter çarpıştı: 10 ölü

Malezya'da geçit töreni provası sırasında 2 askeri helikopterin çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Malezya'da iki askeri helikopter çarpıştı: 10 ölü

Malezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, donanmanın 90'ıncı yıl dönümü kutlamaları için Perak eyaletinde geçit töreni provası kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştiren 2 helikopter havada çarpıştı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, donanmaya ait bir üste gerçekleşen kazada helikopterlerde bulunan 10 görevli yaşamını yitirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.

(AD)

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