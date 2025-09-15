Malatya’daki konteyner kentte art arda kedi ölümleri

6 Şubat 2023 depremlerinden sonra Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Güzelbahçe Konteyner Kenti’nde beslenmeye başlanan kediler, son bir haftada art arda ölmeye başladı.

Konteyner kentte kedilerin yanı sıra fare, sincap, kirpi, karga ve köpeklerin de öldüğü gözlemlendi.

Ölü kedilerin ağzında köpükler görüldüğü için yurttaşlar, hayvanların zehirlenmiş olabileceğinden şüphe ediyor.

bianet’e konuşan konteyner kent sakinlerinden Berivan Durdu, hayvan ölümlerinin kendi bölgeleriyle sınırlı olmadığını, Şahnahan ve Yavuz Selim Mahallesi gibi yerlerde de şüpheli kişilerin hayvanlara zehirli et verdiğinin tespit edildiğini belirtti.

“Organize kötülük”

Durdu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz yıllardır Güzelbahçe Konteyner Kenti’nde kedileri ve diğer hayvanları besliyoruz. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Yıllar içinde kediler yavruladıkça, yavrularını da beslemeye başladık. Ancak son bir haftadır, her yerde beslediğimiz kedilerin ölülerini bulmaya başladık. Başta ölü yavrular, ardından yetişkin kediler, hatta fare, sincap, kirpi, karga ve köpekler de bulduk. Kedilerin ağızlarından köpük çıkıyor, vücutları kaskatı kesiliyor. Görünür olmayan, örneğin konteyner altı gibi yerlerde ölen hayvanları ise yayılan kötü kokudan fark ettik.

“Birkaç farklı mahallede de benzer durumlar yaşandığını gördüğümüz için bunun sadece bizimle ilgili olmadığını, organize bir kötülük olabileceğini düşünüyoruz. Bazı komşularımız gece geç saatlerde kentte dolaşan kişileri gördüklerini söylediler; ama kim olduklarını bilmiyoruz. Şimdi kalan kedilerimizi ve diğer hayvanlarımızı korumaya çalışıyoruz. Beslediğimiz hayvanların öldüğünü görmek bizler için son derece üzücü bir durum. Bu yapılanlar kasti ise –ki biz öyle düşünüyoruz– sorumluların bulunup cezalandırılmasını talep ediyoruz.

“Ne yazık Güzelbahçe Konteyner Kent’te güvenlik görevlisi yok. Bunun için kaymakamlığa talepte bulunacağız. Hafifçe dokunduğumuzda dahi tüm kapı ve camlarımız açılıyor. Yani burada ne hayvanlar güvende; ne de çocuklar ve kadınlar. Eskiden güvenlik vardı ve devriye geziyordu, bu sayede biraz daha rahat ediyorduk. Şimdi en ufak ses duyduğumuzda dışarı çıkıp bakmak zorunda kalıyoruz. Kadınlar ve çocuklar gün batımından sonra dışarı çıkamıyor, birçok aile de güvenli bir yere taşınmaya başladı. Bu risklerden dolayı önümüzdeki günlerde yetkililere dilekçe verip tekrar güvenlik talep etmeyi ve basın açıklaması yapmayı planlıyoruz.”