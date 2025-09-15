ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 15 Eylül 2025 15:40
 ~ Son Güncelleme: 15 Eylül 2025 16:41
3 dk Okuma

Malatya’daki konteyner kentte art arda kedi ölümleri

“Ne yazık ki güvenlik görevlimiz yok. Burada ne hayvanlar güvende; ne de çocuklar ve kadınlar. Kadınlar ve çocuklar gün batımından sonra dışarı çıkamıyor.”

Tuğçe Yılmaz

Malatya’daki konteyner kentte art arda kedi ölümleri
Fotoğraflar: Güzelbahçe Konteyner Kent sakinleri.

6 Şubat 2023 depremlerinden sonra Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Güzelbahçe Konteyner Kenti’nde beslenmeye başlanan kediler, son bir haftada art arda ölmeye başladı.

Konteyner kentte kedilerin yanı sıra fare, sincap, kirpi, karga ve köpeklerin de öldüğü gözlemlendi.

Ölü kedilerin ağzında köpükler görüldüğü için yurttaşlar, hayvanların zehirlenmiş olabileceğinden şüphe ediyor.

bianet’e konuşan konteyner kent sakinlerinden Berivan Durdu, hayvan ölümlerinin kendi bölgeleriyle sınırlı olmadığını, Şahnahan ve Yavuz Selim Mahallesi gibi yerlerde de şüpheli kişilerin hayvanlara zehirli et verdiğinin tespit edildiğini belirtti.

“Organize kötülük”

Durdu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz yıllardır Güzelbahçe Konteyner Kenti’nde kedileri ve diğer hayvanları besliyoruz. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Yıllar içinde kediler yavruladıkça, yavrularını da beslemeye başladık. Ancak son bir haftadır, her yerde beslediğimiz kedilerin ölülerini bulmaya başladık. Başta ölü yavrular, ardından yetişkin kediler, hatta fare, sincap, kirpi, karga ve köpekler de bulduk. Kedilerin ağızlarından köpük çıkıyor, vücutları kaskatı kesiliyor. Görünür olmayan, örneğin konteyner altı gibi yerlerde ölen hayvanları ise yayılan kötü kokudan fark ettik.

“Birkaç farklı mahallede de benzer durumlar yaşandığını gördüğümüz için bunun sadece bizimle ilgili olmadığını, organize bir kötülük olabileceğini düşünüyoruz. Bazı komşularımız gece geç saatlerde kentte dolaşan kişileri gördüklerini söylediler; ama kim olduklarını bilmiyoruz. Şimdi kalan kedilerimizi ve diğer hayvanlarımızı korumaya çalışıyoruz. Beslediğimiz hayvanların öldüğünü görmek bizler için son derece üzücü bir durum. Bu yapılanlar kasti ise –ki biz öyle düşünüyoruz– sorumluların bulunup cezalandırılmasını talep ediyoruz.

“Ne yazık Güzelbahçe Konteyner Kent’te güvenlik görevlisi yok. Bunun için kaymakamlığa talepte bulunacağız. Hafifçe dokunduğumuzda dahi tüm kapı ve camlarımız açılıyor. Yani burada ne hayvanlar güvende; ne de çocuklar ve kadınlar. Eskiden güvenlik vardı ve devriye geziyordu, bu sayede biraz daha rahat ediyorduk. Şimdi en ufak ses duyduğumuzda dışarı çıkıp bakmak zorunda kalıyoruz. Kadınlar ve çocuklar gün batımından sonra dışarı çıkamıyor, birçok aile de güvenli bir yere taşınmaya başladı. Bu risklerden dolayı önümüzdeki günlerde yetkililere dilekçe verip tekrar güvenlik talep etmeyi ve basın açıklaması yapmayı planlıyoruz.”

Malatya’da her 7 kişiden 1’i hâlâ konteynerde yaşıyor

Malatya, 6 Şubat 2023’te yaşanan Maraş merkezli iki büyük depremde ağır hasar alan kentlerin başında geliyor. Depremlerden sonra Malatya’da 1237 yurttaş hayatını kaybetti 6 bin 444 kişi de yaralandı. Kentte 5 bin 768 bina yıkıldı, 35 bin 907 bina da ağır hasar gördü ve sonradan yıkıldı.

Depremler nedeniyle Malatya’da 79 bin 420 hak sahibi için ihaleler yapıldı ve şehrin çeperleri başta olmak üzere birçok noktada TOKİ konut yapımına başladı. Şu ana kadar da 26 bin 325 konut, köy evi ve işyeri tamamlanarak Malatyalı depremzedelere teslim edildi. Hükümetin hedefi 2025 sonuna kadar tüm hak sahiplerinin ev ve işyerlerini teslim etmek.

Ancak 742 bin nüfuslu kentte hâlâ 113 bin kişi konteyner kentlerde yaşıyor. Yani neredeyse her yedi kişiden biri depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen henüz konteyner kentlerden çıkabilmiş değil. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Malatya 6 Şubat depremleri Hayvan Hakları
bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından...

bianet LGBTİ+ haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

