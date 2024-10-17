Malatya depreminde Elazığ’da 20 ağır hasarlı bina tespit edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar 1211 ihbarın değerlendirildiğini, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da ise 18 az hasarlı binanın tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı hasar tespit ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yerlikaya: 187 kişi etkilendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre depremden 187 kişinin etkilendiğini, 43'ünün gözetim altında tutulduğunu, diğerlerinin ayaktan tedaviyle taburcu edildiklerini bildirdi.

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan depremden, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Tunceli illerinin etkilendiğini vurgulayan Yerlikaya, "Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da birer olmak üzere toplam üç binada kısmi çökme meydana geldi. Şükürler olsun herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır" dedi.

Pütürge ve Kale ilçesinde kaya düşmesi meydana geldiğini, bu yolların karayollarınca süratle temizlendiğini vurgulayan Yerlikaya, bölgede kapalı yol bulunmadığını ifade etti.

Malatya'da okullar bugün de tatil

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde örgün, yaygın ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere 17 Ekim Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" dendi.

Deprem nedeniyle kentte okullar dün de tatil edilmişti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından, deprem sonrası yapılan saha incelemelerinde 11 okulda sıva çatlakları ve hafif hasarlar tespit edildiğini belirtti.

(AS)