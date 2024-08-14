Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi
Bodrum'dan Van'a giden otobüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.
Bodrum'dan Van'a giden Ş.C. idaresindeki 34 FA 8808 plakalı, Vangölü Turizm’e ait yolcu otobüsü, Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Doğanlar Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.
(AS)
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