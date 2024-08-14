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Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2024 08:26
 ~ Son Güncelleme: 14 Ağustos 2024 08:27
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Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Bodrum'dan Van'a giden otobüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Bodrum'dan Van'a giden Ş.C. idaresindeki 34 FA 8808 plakalı, Vangölü Turizm’e ait yolcu otobüsü, Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Doğanlar Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

(AS)

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