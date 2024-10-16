Malatya'da deprem: 30 artçı sarsıntı yaşandı

Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden, saat 10.46'da, Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

Kandili Rasathanesi de deprem saatini 10:46 diye belirtti. Büyüklüğü 6.0, derinliği 6.5 km olarak açıkladı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyurdu.

Deprem, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman, Dersim, Urfa, Antep, Kayseri, Sivas, Erzincan ve çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından halk sokağa çıktı.

Malatya ve Elazığ Valiliği okulların tatil edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: Elazığ

AFAD, deprem sonrasında yaptığı açıklamada 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 30 artçı sarsıntı yaşandığını belirtti. Artçı sarsıntıların büyüklüğünün 1,2 ila 3 aralığında olduğu ifade edildi.

Ayrıca Malatya, Urfa ve Elazığ'da toplamda 4 binada hasar meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Malatya ili Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Fotoğraf: Urfa

Vali: Can kaybı ve yaralanma söz konusu değil

Malatya Valisi Serdar Yavuz, "Şu ana kadar bize gelen bilgilere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil ama panik olan vatandaşlarımız, buna ilişkin ihbarlar var" dedi. Hasarlı olan tahliye edilmiş binalardan uzak durulmasını isteyen Yavuz, okulların tedbir amacıyla bugün için tatil edildiğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise AA'ya yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar bizlere ulaşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Fotoğraf: Dersim

Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerimizde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir.

112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341’i bilgi ; 33’ü de yardım amaçlı çağrıdır. Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır."

(RT)