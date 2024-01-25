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Yayın Tarihi: 25 Ocak 2024 16:20
 ~ Son Güncelleme: 25 Ocak 2024 17:25
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Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, sarsıntı 13,93 kilometre derinlikte gerçekleşti.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
*Fotoğraf: AA

 Malatya’da saat 16.04'te 5, 2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) depremin merkez üssünün Battalgazi ilçesi olduğunu açıkladı.

Depremin büyüklüğünü 5,2 olarak açıklayan AFAD, sarsıntının 13,93 kilometre derinlikte gerçekleştiğini belirtti. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5,3; derinliğini 6,7 km olarak duyurdu.

Antep, Maraş, Urfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da da hissedilen depreme ilişkin AA'ya konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise şu ana kadar 112'ye herhangi bir yıkım ihbarı ulaşmadığını söyledi. Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor" dedi. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından "Depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" paylaşımını yaptı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Depremi hissedince kesinlikle 5’in üzerinde bir deprem dedik. Şu an arkadaşlarımız, tüm mahallelerimizle irtibat kurmaya çalışıyorlar.”

Şu ana kadar kendilerine olumsuz bir durum ulaşmadığını, halkın evlerinden dışarı çıktığını belirten Güder, “Biz şu an arkadaşlarla teyakkuz halindeyiz” diye ekledi.

(RT)

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