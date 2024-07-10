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Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2024 13:09
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2024 13:32
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Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sarsıntının 14,27 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: Canva

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bugün saat 12.54'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 14,27 kilometre derinlikte gerçekleşti. 

6 Şubat'tan sonra Malatya

6 Şubat 2023 depremlerinden sonra resmî verilere göre Malatya'da 1237 kişi hayatını kaybetti, 6444 kişi ise yaralandı. Kentte en fazla hasar gören yerlerden biri Merkez Battalgazi ilçesi, diğeri ise lüks sitelerin olduğu Yeşilyurt ilçesi. 

Malatya Valiliği’nin aktardığına göre, depremde ağır hasar gören bina sayısı 35 bin 907, orta hasarlı olanlar ise 2 bin 525. Kentte bir yılda 28 bin 921 binanın yıkımı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, 2023 yılında Malatya'da 5 bin 738 hayatını kaybetti. (TY)

Malatya Deprem afad
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