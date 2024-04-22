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Yayın Tarihi: 22 Nisan 2024 10:08
 ~ Son Güncelleme: 22 Nisan 2024 10:08
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Makbule Hanım hakkında ilk kez kitap yazıldı

Araştırmacı yazar Nüket Aşkın tarafından kaleme alınan kitap, Makbule Hanım’ın 71 yıllık yaşamını anlatıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Makbule Hanım hakkında ilk kez kitap yazıldı

Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Atadan ile ilgili ilk kez bir kitap yazıldı. Atatürk dönemine ait bilinmeyen pek çok gerçeği gün yüzüne çıkaran “Sırlarıyla Atatürk’ün Kız Kardeşi Makbule Hanım” isimli kitap, Türkiye siyasi tarihinin bilinmeyen bir döneminin aydınlatılmasına katkı sağladı. 

Araştırmacı yazar Nüket Aşkın’ın yazdığı kitapta Makbule Hanım’ın 71 yıllık yaşamı anlatılırken, Atatürk ile ilgili çok sayıda belge ve fotoğraf da ilk kez okuyucuyla buluştu. Bu belgeler arasında Atatürk’ün kız kardeşi ve annesiyle mektuplaşmaları, Makbule Hanım’ın eşi Mecdi Boysan’ın dönemin Başbakanı Hasan Saka’dan yardım istediği bir mektup da yer alıyor. 

Devletin önemli hafızası olarak kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi, Osmanlı Arşivi, Cumhuriyet Arşivi, Milli Kütüphane, Türk Tarih Kurumu Arşivlerinde yapılan çalışmalar sonucu elde edilen belgeler, Makbule Hanım ile ilgili sır perdesinin de aralanmasını sağlıyor.

(EMK)

 

 

feminist kitaplar Nüket Aşkın Makbule Hanım
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