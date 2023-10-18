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Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 10:40
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2023 10:41
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Mainz 05, Filistin'e destek veren Anwar El Ghazi'yi kadro dışı bıraktı

Hollandalı futbolcu Anwar El Ghaz, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Filistin özgür olacak" demiş ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/18/mainz-05-filistin-e-destek-veren-anwar-el-ghazi-yi-kadro-disi-birakti.jpg

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Mainz 05, Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle futbolcusu Anwar El Ghazi'yi kadro dışı bıraktığını duyurdu.

Mainz 05 yaptığı açıklamada, söz konusu paylaşımın "kulüp değerleriyle örtüşmemesi" ve "iki ülke arasında yaşananlara yönetimin tarafsız bakması" gerekçeleriyle El Ghazi'nin antrenmanlara ve maç kadrosuna alınmayacağını belirtti.

Hollandalı futbolcu, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak." demiş ve paylaşımını bir süre sonra silmişti. El Ghazi paylaşımında şunları yazmıştı:

Bu savaş değil.

Bir taraf diğerinin suyunu, yiyeceğini ve elektriğini kestiğinde bu savaş değildir.

Bir taraf nükleer silahlara sahipse bu savaş değildir.

Bir taraf milyarlarca dolarla finanse ediliyorsa bu savaş değildir.

Bir taraf diğer taraf hakkında yanlış bilgi yaymak için yapay zeka resimleri kullanıyorsa bu savaş değildir.

Sosyal medya bir tarafın içeriğini sansürlerken diğerini sansürlemiyorsa bu savaş değildir.

Bu bir çatışma değil ve savaş da değil.

Bu bir soykırım ve kitlesel yıkımdır ve biz buna canlı olarak tanık oluyoruz.

Nehirden denize, Filistin özgür olacak.

Hollanda Milli Takımı'nda 2 maçta forma giyen 28 yaşındaki El Ghazi, bu sezon Mainz 05'te 3 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

(HA)

Mainz 05 Anwar El Ghazi
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