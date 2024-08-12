Main Welt Müzik Festivali 10. yılını kutluyor

"Sınır tanımayan şarkıların festivali" Main Welt Müzik Festivali, 10. yılını "Dünya Barış Günü"nde kutlayacak.

Almanya’nın Offenbach kentinde gerçekleşecek iki günlük festival, “barış” ve “kardeşlik” temasıyla birçok ülkeden müzisyenleri, müzik ve dans gruplarını bir araya getirecek. Festivalin genel sanat yönetmenliğini, sanatçı Hasan Yükselir üstleniyor.

31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde, Offenbach’taki Capitol Tiyatrosu’nda gerçekleşecek olan festival, Türkiye, Almanya, İspanya, Bosna-Hersek, Ukrayna ve Yunanistan gibi ülkelerden melodileri ve dansları izleyicilerle buluşturacak.

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Festivalin 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, Türkiyeli ve Yunanistanlı müzisyenlerin sahne alacağı özel bir "barış projesi" sunulacak. Orhan Aydın’ın sunumuyla gerçekleşecek bu programda, sanatçılar rembetikonun duygusal tarihini anlatacak ve Anadolu Blues ile rembetiko şarkılarını birlikte seslendirecekler.

Festival organizasyonu Su Arts Derneği tarafından yürütülüyor ve Hessen Bilim, Sanat ve Kültür Bakanlığı, Offenbach Büyükşehir Belediyesi gibi birçok kurum tarafından destekleniyor. Bu yılki etkinlikler, Hessen Eyalet Milletvekili Tarek Al-Wazir ve diğer önemli isimlerin himayesinde gerçekleştirilecek. Festival boyunca, müziğin birleştirici gücüyle barış ve dostluk mesajları verilecek.

Festivalde ayrıca Flamenco Vida y Sueños, Divanhana ve BruderHerz gibi önemli müzik grupları sahne alacak. Almanya, Türkiye, Ukrayna ve Çekya'dan müzisyenlerin yer aldığı Main Weltmusik Senfoni Orkestrası da özel bir performansla izleyicilerle buluşacak.

Biletler tüm bilinen bilet acentelerinden veya organizatörden temin edilebilir.

İrtibat: [email protected] (TY)